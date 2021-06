Confirma el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Ángel Piza Jiménez, que ya se han registrado los primeros casos de personas infectadas por COVID-19, a pesar de haber contado con la primera y hasta la segunda dosis contra el virus de la pandemia. El responsable del sector salud, en este sentido, exhortó a la población a continuar con las medidas preventivas y a no confiarse, a pesar de que el número de contagios y decesos por la eventualidad sanitaria ha ido disminuyendo.

Si bien, actualmente, las jornadas de vacunación contra COVID-19 se han ido extendiendo, abarcando cada vez más a mayor número de la población, dijo que es necesario el seguir utilizando cubrebocas, mantener la sana distancia, así como el lavado de manos constante y el uso frecuente de gel antibacterial. Detalló que, actualmente, son 12 personas las que han sido infectadas por coronavirus, las cuales contaban ya con su primera dosis de la vacuna, así como 15 más, cuyo esquema contra la pandemia había sido completado; sin embargo, en todos los casos, no se registran casos graves ni hospitalizados. Agregó que la vacunación masiva registrada hasta el momento permitirá conocer los resultados para determinar qué tan efectiva es, aunque resaltó que, de momento, no se tienen mayores complicaciones.

Finalmente, Piza Jiménez detalló que la incidencia a la baja, registrada a lo largo de las últimas semanas en la entidad, en cuanto al número de fallecidos y nuevos contagios por COVID-19, se ha mantenido, pero ello no quiere decir que la pandemia haya sido superada.

De igual forma, agregó que la vacuna “no evita que se infecten. Solamente es para que la enfermedad pegue con menor severidad, pero eso no quiere decir que no se pueda complicar, porque depende del estado de salud, cuando se registre la infección, tomando en cuenta si tiene o no enfermedades crónicas o graves, puede o no salvar su vida”, expresó.