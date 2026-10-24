Un despliegue de elementos de la Policía Estatal por distintas colonias de Aguascalientes terminó con 26 personas detenidas durante la noche del viernes, como resultado de un operativo antipandillas enfocado en sectores con reportes recurrentes de conductas que alteran el orden público.

Los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Juzgados Cívicos del municipio capital, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por presuntas faltas administrativas.

El operativo estuvo a cargo de integrantes de la Unidad Especial Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes realizaron recorridos por calles y puntos considerados de atención prioritaria.

La movilización policial abarcó las colonias IV Centenario, Infonavit Morelos, Ojo de Agua, México, La Salud, Gómez Portugal, Morelos I y II, Emiliano Zapata, Periodistas, Mujeres Ilustres, Fundadores, Lomas del Chapulín, Solidaridad III y Salto de Ojocaliente.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, explicó que estas intervenciones forman parte de una estrategia permanente para detectar y contener conductas que puedan derivar en conflictos o alteraciones al orden público.

Precisó que los patrullajes se realizan diariamente en diferentes sectores de la capital, principalmente donde se concentra una mayor cantidad de reportes ciudadanos.

Las autoridades no detallaron las faltas específicas atribuidas a cada uno de los 26 detenidos.