Dos mil quinientos maestros no se aplicaron la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 en la entidad, informó el secretario de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ramón García Alvizo.

El pasado 18 y 19 de enero se aplicaron más de 24 mil dosis del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 a maestros y personal docente tanto de instituciones públicas como privadas, la meta era llegar a las 35 mil dosis.

Sin embargo, la Sección 1 del SNTE reportó que 2 mil 500 maestros no acudieron al llamado, y los motivos por los que no se aplicaron el biológico fueron en algunos casos había maestros contagiados, otros estaban en aislamiento al haber estado en contacto con compañeros que dieron positivo a la prueba COVID y otros más por prescripción médica.

Ante ello, Ramón García Alvizo solicitó la habilitación de una nueva fecha con la encargada de despacho de la Delegación del Bienestar, Silvia Licón Dávila, para la inoculación de los maestros rezagados. Por su parte, el titular del Instituto de Aguascalientes, Ulises Reyes Esparza, informó que la jornada de refuerzo para docentes rezagados pudiera darse a mediados del mes de febrero, pues según recomendaciones médicas, los maestros que se contagiaron deben esperar al menos un mes para poder recibir su dosis correspondiente de la vacuna.

A nivel nacional la vacunación de docentes continúa, la campaña de refuerzo inició hace dos semanas y se dispuso de 200 mil dosis de Moderna que fueron donadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

Según datos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) de la Dirección General de Información en Salud, con fecha de publicación de agosto de 2021, 5 mil 418 trabajadores de la educación habían enfermado y muerto a causa de la pandemia, es decir, moría un promedio de 11 docentes al día.

