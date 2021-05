Se agota el tiempo y los candidatos a los distintos cargos de elección popular no logran persuadir a los ciudadanos de que sus propuestas son las adecuadas para mejor las condiciones de vida, por lo que cambian de táctica o tendrán que conformarse que los menos peores sean los triunfadores.

Con bastante antelación se mencionó que esta campaña sería diferente a las precedentes, debido a las condiciones sanitarias que predominan, por lo que al no permitir reuniones masivas exigían idear otro tipo de acercamiento con la ciudadanía, pero en lugar de ser creativos y aprovechar la tecnología cibernética, casi todos cayeron en la antiquísima costumbre de repartir en los hogares hojas tamaño carta con la fotografía del o la aspirante, algunos datos personales y las promesas clásicas de un mañana mejor, propaganda que en su mayoría terminó en el cesto de la basura como acto reflejo de que la gente ya no acepta espejitos.

Afirma el panista Leonardo Montañez, candidato a alcalde por la capital, que el presidente municipal “debe saber escuchar a la gente y saber resolver sus problemáticas”, pues si llega a ganar ojalá que ponga en práctica ese propósito, porque en la actual administración – de la que formó parte hasta hace unas semanas – nadie atiende los reclamos que presentan varios sectores de la ciudad, por ejemplo las pésimas condiciones que se encuentran las calles, algunas tan céntricas como la segunda cuadra de Hornedo, en donde hace unos días se cubrió unos hoyancos con tierra y una embarrada de chapopote, por lo que volverá a aflorar a la primera tormenta. Algo similar ocurre con la situación del agua potable, cuyo faltante no es privativo de un sector, sin que el Ayuntamiento haga el mínimo esfuerzo por obligar a la concesionaria a que cumpla con sus obligaciones. Bien dice que los aguascalentenses aspiran a tener un municipio “bien ordenado, limpio, iluminado, donde los servicios funcionen, tranquilo y cálido, con áreas de esparcimiento y eso debe hacer el alcalde”, la cuestión es saber dónde está ese hombre o esa mujer que cumpla dichos propósitos.

Por su parte, el morenista Arturo Ávila pretende reimplantar los comités vecinales, que es un viejo truco de que se han valido diversas administraciones para descargar responsabilidades en los ciudadanos. En otros tiempos se denominaban “comités de participación ciudadana” que servían para la foto, porque en la práctica nunca se tomaron en cuenta sus propuestas, pero el hoy abanderado asegura que con él se escucharan y atenderán sus opiniones y peticiones “mismas que se convertirán en eje que marque las actividades o la realización de infraestructura por parte del Ayuntamiento”.

Ricardo Franco, del partido libre, orienta su propósito a las personas con un grado de vulnerabilidad, a mujeres maltratadas y personas con problemas de calle, a las que de llegar a ganar la alcaldía buscará incluirlas en los programas públicos. Se define como una persona “leal, noble y sensible, que siempre está disponible, incluso para los momentos más complicados. Soy una persona a la que le gusta tomar decisiones, generoso, altruista, siempre dado para adelante”. Más allá de las flores que se echó a sí mismo no definió un plan municipal de acción.

Para Luis Armando Reynoso Femat, del partido Fuerza por México, resolver el tema del agua potable es de máxima prioridad, por lo que exige que CCAPAMA entregue una información precisa sobre la situación que existe con la concesionaria, planteando que el servicio vuelva a ser operado por el Municipio, con lo que se acabará “con el desabasto, los altos cobros y demás” que tanto perjudican a los habitantes. Es el único candidato que manejó números puntuales, al citar que hay 289,988 usuarios de este sistema, de los cuales 40,889 tienen un adeudo que significa 657 millones de pesos, débito que apuntó, ha crecido en los últimos cinco años, esto es, lo que va del actual Ayuntamiento ampliado.

A partir de este miércoles quedan 23 días de proselitismo, por lo cual quienes dicen ir a la cabeza de las encuestas tienen que apretar el acelerador y los que van rezagos es el hoy o nunca. Por encima de lo que hagan o dejen de hacer deben tener en cuenta que si quieren ganar debe aplicar una fórmula muy sencilla: para vencer hay que convencer.

VIAJES RECREATIVOS

De manera progresiva se hace presente el turismo en Aguascalientes, al observarse grupos que recorren los lugares que le son de mayor interés, al mismo tiempo los restaurantes han visto crecer a su clientela y las tiendas de ropa y artesanías tienen mayor movimiento.

Con lo anterior está en marcha una de las industrias más bondadosa que hay en el medio, al ofrecer servicios que permiten emplear a un número importante de personas y cuyos beneficios se extienden a otros sectores, como es al de los taxistas, al tener mayor flujo de “carreras”.

Es por ello que el gobierno del estado impulsa la reconquista de los parroquianos, tanto locales como foráneos, que durante nueve meses del año pasado dejaron de asistir a estos lugares, en cambio hoy se percibe un flujo constante en la Zona Centro y con recorridos por el Jardín de San Marcos, palacio de gobierno, Catedral, Casa de la Cultura, etc.

Sobre el particular el titular del Poder Ejecutivo, Martín Orozco Sandoval, dijo que los indicadores permiten apreciar el cambio que registra el turismo, a partir del primer trimestre del año, por lo que el gran reto es recobrar la eficacia económica, creando acciones que vayan encaminadas a lograr el mayor potencial posible.

De manera particular se trabaja con el programa creado por el Pacto Centro-Occidente por el Turismo, lo que ha permitido consolidar la alianza Turística con Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes, trabajándose en atraer familias de cada lugar que vayan a otro a conocer o simplemente a pasear, lo que contribuye a que los negocios incrementen el flujo de clientes.

El Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México -Data Tour informa que en marzo pasado hubo una presencia cercana a los 11,000 visitantes, lo que significa un aumento de 12% que el mismo mes en 2020, asimismo entre enero y marzo la derrama fue superior a los 450 millones de pesos.

Es importante destacar lo anterior porque esto ha significado que la ocupación hotelera en el mismo primer trimestre fue cerca del 30% más que en el mismo periodo del año anterior, con más de 135,000 cuartos ocupados y una derrama de 379 millones de pesos. También se ha tenido un aumento en el número de visitantes a los Pueblos Mágicos, al reportarse de enero a marzo un total de 78,193 personas, de los cuales más de 80,100 lo hicieron a Calvillo, 80,100 a San José de Gracia y 18,646 a Asientos, que sumó en los tres lugares una derrama de 80 millones de pesos.

Asimismo hubo mayor flujo de pasajeros por vía aérea, al registrar el aeropuerto “Jesús Terán Peredo” la llegada de 46,800 personas, de las cuales 35,700 fueron nacionales y 11,100 extranjeros.

El desafío es redoblar esfuerzos para atraer mayor número de visitantes y al mismo tiempo que crezcan los eventos deportivos, culturales y de negocios, al ofrecer Aguascalientes las condiciones necesarias para que sean un éxito.

NO HAY QUE ASUSTARSE

Aunque sea frustrante para los responsables y operadores de los teléfonos de emergencias por el número de llamadas falsas que se presentan, no debe causar mayor escozor, porque es una situación con la que se ha tenido que lidiar desde que se creó este servicio, allá por el año de la bolita. Hay niños, jóvenes y adultos que toman como entretenimiento hacer citaciones sin razón alguna, lo que en varios países es motivo de detención y multa, pero aquí no pasa de ser una maldad. Mientras no se legisle sobre el particular seguirá presentándose este tipo de situaciones, que además de movilizar los cuerpos de auxilio y con ello se ponga en peligro a ambulantes y patrulleros, también significa el gasto de combustible. De 225,635 llamadas que recibió el Servicio de Emergencias 911, entre enero y marzo del presente año, el 70% no procedieron, lo que significa 156,174 y de éstas el 50% fueron “mudas”, 18% no correspondían a llamadas de emergencias, 13% quedaron incompletas, 12% bromas de niños, 4% transferencias a otro número, 2% bromas de adultos y el resto fueron llamadas obscenas o de prueba.