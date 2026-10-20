El Instituto Guadalupe Victoria conmemoró 220 años de fundación con una ceremonia encabezada por la gobernadora Tere Jiménez y el director del plantel, César Gonzalo Núñez Rosas, en la que se inauguró la velaria del acceso principal y el vestíbulo del plantel y se develó una placa conmemorativa.

Núñez Rosas recordó los orígenes del instituto y la influencia de las enseñanzas de Santa Juana de Lestonnac. También agradeció el respaldo de Tere Jiménez a la institución y al sector educativo y le entregó una placa de reconocimiento en nombre de la comunidad escolar.

Reconoció a la gobernadora por las acciones dirigidas a fortalecer la educación, los programas de becas y el impulso al deporte y la cultura entre menores.

En su intervención, Tere Jiménez recordó que cursó sus estudios desde preescolar en el Instituto Guadalupe Victoria, por lo que destacó el vínculo personal que mantiene con la institución.

Además, llamó a estudiantes a conducirse con disciplina y respeto, y a perseverar para alcanzar sus sueños y metas profesionales.

En representación del alumnado, Ariadna Ivonne Sánchez Romo destacó la trayectoria del colegio, fundado en octubre de 1807 por religiosas de la Compañía de María.

La estudiante agradeció la formación académica y humana, basada en valores como la fe, el amor y la excelencia, además del acompañamiento de docentes, directivos y compañeros.

La celebración puso de relieve la trayectoria del Instituto Guadalupe Victoria en la formación de generaciones de estudiantes de Aguascalientes y su labor educativa sustentada en valores humanos.

Al acto asistieron el director del IEA, Luis Enrique Gutiérrez, el presidente de la mesa directiva del congreso del estado Emanuelle Sánchez Nájera, la presidenta de la Comisión Legislativa de Educación, Lucía de León Urzúa, la madre Josefina Domínguez Ovalle y religiosas de la Compañía de María, autoridades, así como integrantes de la comunidad escolar.