Las empresas de Aguascalientes enfrentarán diversas presiones económicas durante 2027, derivadas de los cambios fiscales, el incremento de las obligaciones de seguridad social, la reducción gradual de la jornada laboral y los ajustes en las deducciones, advirtió Francisco Gustavo Luna Meza, presidente del Colegio de Contadores Públicos.

Al hablar de las perspectivas para el sector empresarial ante el Paquete Fiscal 2027, señaló que las nuevas disposiciones deberán analizarse en conjunto, debido a que su acumulación puede representar una mayor presión financiera para las unidades económicas, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre los factores que tendrán repercusiones, mencionó la reducción paulatina de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, los incrementos en las cuotas de seguridad social, las modificaciones a los límites de las deducciones fiscales y el posible aumento del Impuesto sobre Nóminas.

Si bien estos cambios pueden parecer menores cuando se analizan por separado, su aplicación simultánea podría elevar los costos de operación de las compañías y limitar sus posibilidades de generar nuevos empleos. A este panorama se suman las dificultades que enfrenta la industria manufacturera en la entidad, particularmente por la disminución de las exportaciones durante los últimos años, situación relacionada también con el impacto de los aranceles.

Advirtió que estas condiciones pueden repercutir directamente en el empleo y en la capacidad de las empresas para mantener sus operaciones, por lo que consideró necesario fortalecer la planeación financiera y la asesoría profesional. Asimismo, llamó a los empresarios a trabajar de manera coordinada con sus contadores para anticipar los efectos de las modificaciones fiscales, laborales y de seguridad social, así como ajustar sus presupuestos y proyecciones financieras.