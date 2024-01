Al iniciar un nuevo año, todos deseamos cosas mejores en los distintos ámbitos de nuestras vidas. Con el paso de los días, semanas y meses, algunas de esas cosas las vamos logrando y otras se nos complican y las vamos dejando hasta el olvido; en estos casos, tal vez porque faltó planeación y perseverancia. Esperamos que para este año 2024 seamos capaces de lograr nuestros mejores propósitos con tenacidad.

En educación, nuestro máximo deseo es lograr que los maestros seamos capaces de enseñar de tal manera que niñas, niños, adolescentes y jóvenes aprendan el contenido de los programas, de los libros y de distintas fuentes que manejamos, y que esos saberes y conocimientos adquiridos los sepan aplicar para la satisfacción de sus legítimas aspiraciones. Los maestros no debemos conformarnos con el hecho de que nuestros alumnos tengan mucha información; lo importante es que esa información o esos conocimientos los utilicen en la solución de problemas o retos de su vida diaria.

Deseamos que los maestros experimentemos grandes satisfacciones al darnos cuenta de que nuestras alumnas y alumnos van avanzando en los aprendizajes y que se van convirtiendo en seres responsables, respetuosos y persistentes en mejorar sus vidas; pero también deseamos que los maestros tengamos sensibilidad y sintamos profunda preocupación por aquellas alumnas y alumnos que tienen dificultades en los aprendizajes; pues éstos son los que más necesitan de nosotros, de nuestra sabiduría y de nuestra virtud de educadores. No es recomendable tener alumnos consentidos, pero si así lo deseamos, entonces que nuestros alumnos consentidos sean, preferentemente, los que tienen problemas de aprendizaje, problemas emocionales o problemas familiares; a éstos habrá que dedicarles toda la comprensión, todos los apoyos, todos los conocimientos, todo el cariño y paciencia hasta que logremos que superen sus dilemas. A esto se le llama: equidad, inclusión, justicia, amor a la profesión y bondad pedagógica.

Al iniciar este nuevo año 2024, pensemos y reflexionemos cuántos beneficios y progresos habrán obtenido en la vida todas y todos aquellos alumnos que aprendieron de nuestras enseñanzas; con seguridad muchas y muchos ya serán profesionistas, técnicos, trabajadores, mujeres y hombres de bien, madres y padres de familia responsables, orgullosos de sí mismos y de su familia; pero también meditemos cuántos alumnos desertaron de la escuela o reprobaron por falta de nuestra comprensión, sensibilidad, paciencia y atención singular; a cuántos no les dimos oportunidades ni apoyos para superar sus deficiencias, y cuántos de estos alumnos ganaron hacia las calles, engrosaron las pandillas y grupos delincuenciales, y cuántos se entregaron a los vicios y ahora son malvivientes. Deseamos que a partir de este año 2024 ningún alumno abandone la escuela ni repruebe por culpa de nosotros. Los maestros estamos para formar seres humanos útiles a sí mismos y a los demás.

Deseamos que los maestros, a partir de este 2024, tomemos el reto de superar las evaluaciones que presentó PISA recientemente, así como los resultados de MEJOREDU. Estamos conscientes de que este propósito no se logra en un día, pero se logra trabajando todos los días con paciencia, con planeación y ejecutando actividades de aprendizaje con técnicas pedagógicas, con apoyos distintos y con mucha perseverancia. Si hemos cometido errores, no nos preocupemos demasiado, los errores son una bendición para el mejoramiento educativo y de todos los órdenes de la vida. Gracias a los errores, la ciencia y la tecnología, con los intentos de superación, han avanzado y seguirán avanzando para bien de la humanidad. Por eso deseamos, sincera y objetivamente, que superemos los retos que nos plantean PISA y MEJOREDU. Todo es cuestión de aceptar los retos y proponernos a mejorar la educación. No olvidemos lo que con tanto orgullo hemos dicho una y otra vez que “allí donde palpita el auténtico corazón de un maestro, allí la Patria está a salvo”. Feliz 2024.