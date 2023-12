A pesar de los embates que el ritual cinematográfico ha recibido en los últimos años, ya sea por la pandemia o por la irregular oferta cinematográfica que ralentizó el regreso del púbico a las salas, este 2023 fue clara la manera en que el sortilegio fílmico al fin surtió el efecto deseado sobre los cinéfilos quienes en masa resucitaron la ceremonia cultural del estreno de fin de semana, llenando los cines como antaño y haciendo de biografías sobre científicos nucleares en blanco y negro o de sátiras posmodernistas femeniles protagonizadas por un juguete con casi 65 años de antigüedad fenómenos de taquilla. Este año se recuperó la inercia, el gusto y la presencia del cine y estas son algunas de las producciones que lograron destacar durante su paso en los espacios de exhibición comercial y plataformas en nuestro país durante un 2023 que, a pesar de huelgas producidas por gremios hollywoodenses que frenaron en seco el nivel de producción, pérdida de poder adquisitivo por un sistema político que se rehúsa a ponerse al día y el empeño de Vin Diesel, James Wan, “Los Juegos del Hambre” y otras nefastas entidades empeñadas en presentar lo impresentable, demostró que el cine siempre poseerá vigencia y validez sin importar los factores internos o externos que perennemente le ponen zancadilla.

DRAMA

Desde enero tuvimos la posibilidad de recrearnos la neurona, el tímpano y el ojo con películas que descollaron por su nivel de propuesta, honradez narrativa y capacidad de arrimarnos a puntos de reflexión o conmoción emocional en estado de alta pureza, como ocurrió con las oscareadas “El Triángulo de la Tristeza” (RubenÖstlund) o “Tár” (Todd Field), las cuales sondearon el estado del arte ya sea desde la postura cinematográfica que adopta desentrañando la madeja de la naturaleza humana o desde la trinchera de su ejecución en una filarmónica. Por su parte, Christopher Nolan ofreció su mejor trabajo como narrador hasta la fecha con “Oppenheimer”, una seria contendiente al Oscar el año entrante, mientras que Martin Scorsese lo hace de nuevo (debe ser difícil para un entendido del lenguaje y narrativa fílmicos no proceder de otra forma) con la gema histórica/criminal/étnica “Los Asesinos de la Luna”, obra cuya fluidez, historia que cautiva y brillante ritmo hacen que sus tres horas de duración se vayan como agua. Y por supuesto, el cine no anglófono jamás decepciona y para muestra esas maravillosas del drama minimalista y autocontenido provistas hondas consecuencias emocionales y psicológicas que son “La Niña Callada” (ColmBailréad) de Alemania y “Tótem” (Lila Avilés), ejemplar dignataria mexicana hacia la carrera del Oscar.

HOLLYWOOD

No todo lo que brilla es europeo o cine de Muestra, también y muy de vez en cuando la Fábrica de Oropel nos obsequia alguna cinta de valor como fue el caso de “Los Guardianes de la Galaxia Vol. 3”, la despedida oficial de James Gunn del Universo Marvel antes de emigrar a los desconocidos confines de la Warner y DC elucubrando un emotivo y, justo es decirlo, inteligente cierre a la serie sobre los despapallosos justicieros intergalácticos. En tanto, “Barbie” logró amacizar una narrativa convincente sobre el eterno sesgo ideológico occidental de géneros gracias a su diligente empleo de la sátira y la autoexaminación por parte de su directora Greta Gerwig ¿Quién diría que lo que apuntaba a una cinta hueca y plástica como la figura que tomó como inspiración terminaría siendo uno de los filmes más discutidos y alabados del año?

ANIMACIÓN

Disney está en problemas…otra vez. Su producción cinematográfica suele atravesar ciclos desde hace décadas donde logra despuntar y, ya en la cima, se desbarranca estrepitosamente sólo para volver a reactivar su nivel de calidad cuando alguna cinta da en el clavo generacional. Ahora la Compañía del Ratón está creativamente noqueada pues salvo alguna honrosa excepción (“Ahsoka”, sin ir más lejos) no hubo algo interesante en su remesa de estrenos, por lo que el público encontró las alternativas de calidad en la Dreamworks y su excelente “Gato Con Botas: La Estrella de los Deseos”, así como la reconfiguración más cerebral de los cómics adaptados al cine con la hilarante, vertiginosa y muy plástica “EL Hombre Araña: A Través del Araña-Verso” y una cinta hispano-francesa titulada “UnicornWars” que desglosa con ferocidad y astucia un relato antibelicista con ositos de felpa caracterizados mediante arquetipos sociales muy definidos en encarnizada batalla con los unicornios en un bosque mágico en medio de sangre, humor negro y símbolos bien empleados.

STREAMING

Tal es la diversidad y pluralidad en la oferta cinematográfica que las plataformas de streaming ya forman parte de un panorama que las incluye con mayor fruición cada año que pasa, y es así que aquí encontramos algunas de las mejores cintas del año como “Aftersun” (Charlotte Wells) – Amazon Prime Video- o la prodigiosa teleserie de cuantiosa riqueza narrativa asistida por el lenguaje cinematográfico que es “El Oso” -Star+-, así como la ya mencionada “Ahsoka” -Disney+- que se benefició de guiones y actuaciones convincentes siendo el único proyecto de esa compañía en dar algún rédito sensorial e intelectual en el 2023. Netflix no puede quedar exenta y ahí pudimos disfrutar de modestas joyas como “El Conde” del siempre acertado y ácido Pablo Larraín o la más reciente “Dejar el Mundo Atrás” (Sam Esmail), diligente e intenso thriller con tintes apocalípticos que pone al frente a sus personajes y su sentir antes que la intriga, la cual también fascina por sus aristas e implicaciones.

