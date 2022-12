Hay un incremento alarmante de casos de VIH desde el año pasado en Aguascalientes y una lamentable inacción de las nuevas autoridades de salud en la entidad, denunció el coordinador de la Fundación VIHDHA, Marco García Robles.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra este 1º de diciembre, el activista comentó que el 2021 es el año en que históricamente se ha tenido la más alta incidencia en nuevos casos de VIH en Aguascalientes, dado que se tienen contabilizados 153, además de otros que desconocen su situación o no han llegado aún al registro oficial.

Adicionalmente, calificó como grave el hecho de que las nuevas autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado no hayan programado ninguna actividad formal para conmemorar esta fecha, dado que tradicionalmente se realizaba algo en la Plaza de la Patria, a través de una campaña de prevención y ahora prácticamente se vio nulo.

Asimismo, dijo que hay acciones pendientes de implementación tales como el Programa de Medicamento Preventivo para no Contraer VIH en el Estado y sigue habiendo muchos pendientes de atención.