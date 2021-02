Es un placer ver el tenis femenino en estos momentos. El top 10 está repleto de fantásticos jóvenes profesionales; de hecho, la edad promedio de las mujeres mejor clasificadas es de solo 25,3 años, lo que demuestra lo emocionante que es el futuro del juego.

Sin embargo, ninguna jugadora ha tomado el WTA Tour en términos de ganar Grand Slams en abundancia como lo hizo Serena Williams una vez, lo que significa que el campo está muy abierto cuando llega uno de los cuatro grandes torneos principales.

¿Quien se lanzará como la ganadora este año ?

Sin más preámbulos, echemos un vistazo a los favoritos para levantar la corona del Abierto de Australia.

Naomi Osaka

La estrella japonesa buscará su cuarto título de Grand Slam en Melbourne Park el próximo mes. La actual No. 3 del mundo sorprendió a Serena Williams en sets seguidos en Flushing Meadows para ganar el US Open 2018, y siguió con un triunfo en el Abierto de Australia sobre Petra Kvitová en 2019.

En el Grand Slam del año pasado con sede en Down Under, recibió una sorpresa cuando Coco Gauff, de 15 años, puso fin a la defensa del título en la tercera ronda. Pero se recuperó más tarde en el año al ganar el US Open, y esa reciente victoria de Grand Slam le da el estatus de favorita de cara a Melbourne.

Ashleigh Barty –

Debido a las preocupaciones por su seguridad en torno a la pandemia mundial de coronavirus, ha pasado casi un año desde la última vez que vimos a Aussie Ashleigh Barty acudir a la cancha.

De hecho, su última aparición fue en el Abierto de Australia, donde fue noqueada en las semifinales por la eventual ganadora Sofia Kenin. A pesar de su pausa de 11 meses, Barty, quien también mantuvo su estatus de No. 1 del mundo, es la segunda favorita de cara al torneo. Con el Grand Slam que se lleva a cabo en su propio lugar, hay mucha presión sobre la joven de 24 años para ganar el Abierto de Australia y sumar a su único triunfo en el Abierto de Francia, pero ¿podría ser este el año?

Bianca Andreescu –

Bianca Andreescu, de 20 años, tuvo un gran año en 2019. Se clasificó para los abiertos de Australia, Francia y EE. UU. Por primera vez ganó el último venciendo a Williams en sets seguidos en Nueva York. Sin embargo, el año pasado su temporada estuvo plagada de una lesión en la rodilla que sufrió en las Finales ATP de 2019 y, como resultado, se perdió los tres Grand Slams. La buena noticia es que ahora se ha recuperado por completo, y será genial ver a la No. 7 del mundo reanudar su carrera en Melbourne Park, tal vez incluso agregando un segundo Grand Slam a su gabinete de trofeos.

Serena Williams –

No hay duda de que a sus 39 años, Williams se encuentra ahora en el otoño de su carrera, y las recientes sorpresas, algunas de las cuales hemos mencionado anteriormente, podrían ser una buena indicación de que sus mejores días, lamentablemente, quedaron atrás.

La ganadora de 23 Grand Slam no tuvo mucho de qué hablar en 2020.

Se le mostró la puerta de salida al principio de los abiertos de Australia y Francia, pero su carrera hacia las semifinales del Abierto de Estados Unidos podría ser una prueba de que todavía tiene uno o dos Grand Slam por delante.

Simona Halep –

La No. 2 del mundo, Simona Halep, espera volver a ganar un Grand Slam en 2021, y qué mejor manera de comenzar que con su Aussie Open inaugural. La rumana de 29 años ganó el Abierto de Francia en 2018 y Wimbledon en 2019, pero con el Grand Slam de Inglaterra cancelado debido a la pandemia no pudo defender su título, mientras que optó por no participar en el Abierto de Estados Unidos.

Se habrá sentido decepcionada por haber sido eliminada del torneo de Melbourne del año pasado por Garbiñe Muguruza en las semifinales, pero más aún con su actuación en el Abierto de Francia, donde fue derrotada por Iga Świątek, de 19 años.