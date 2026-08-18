Detrás de un trasplante hay mucho más que una intervención quirúrgica. Para el paciente puede representar la posibilidad de recuperar actividades cotidianas y afrontar una nueva etapa en su tratamiento. A lo largo de su trayectoria, el doctor Josué Olivares del Moral ha participado en más de 200 trasplantes realizados en Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato.

A sus 38 años, Olivares del Moral acumula más de una década de experiencia y actualmente es jefe del Servicio de Trasplantes del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH), donde participa en la atención de personas que requieren un trasplante renal.

Su trayectoria incluye procedimientos realizados en Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato. También ha participado en el desarrollo del Programa de Trasplante Renal y Hepático en el estado.

Más allá de las cifras, la enfermedad renal tiene consecuencias que alcanzan la vida diaria de pacientes y familias. Ante este panorama, el especialista hizo un llamado a mantener la vigilancia sobre la salud de los riñones, particularmente entre quienes presentan factores de riesgo.

Entre las medidas recomendadas se encuentran beber suficiente agua, realizar actividad física con regularidad, mantener una alimentación balanceada y acudir periódicamente a revisiones médicas. Para las personas que viven con diabetes, hipertensión u obesidad, recomendó realizar un tamizaje renal al menos una vez al año.

Este estudio se ofrece gratuitamente en el Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales. Las citas pueden solicitarse mediante WhatsApp al 449 459 57 97, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

De la formación médica al quirófano

Olivares del Moral es egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y realizó su formación como especialista en el Hospital Miguel Hidalgo. Posteriormente cursó una subespecialidad en cirugía hepatopancreatobiliar en el Hospital Universitario Miguel Servet, ubicado en Zaragoza, Aragón, España.

Dentro de su experiencia profesional también se encuentra su participación en el primer trasplante de donante vivo efectuado en el Hospital Regional “Dr. Valentín Gómez Farías” del ISSSTE, en Zapopan, Jalisco.

El médico también llamó a la población a informarse acerca de la donación de órganos. Para quienes esperan un trasplante, la disponibilidad de un órgano puede modificar el curso de una enfermedad y abrir la posibilidad de recuperar parte de su vida cotidiana.

¿Qué debe hacer una persona que necesita un trasplante?

El proceso comienza con una consulta en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo para abrir un expediente. El servicio está disponible independientemente de la derechohabiencia del paciente.

Para acceder al programa se establece como requisito que tanto la persona que necesita el trasplante como quien será donadora residan en Aguascalientes.

El hospital cuenta además con el Fideicomiso de Enfermos Renales, mediante el cual pacientes con enfermedad renal crónica pueden solicitar apoyo para tratamientos, trasplantes y otras necesidades relacionadas con su atención. El trámite se realiza a través del área de Trabajo Social.

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, también se refirió al trabajo que se desarrolla en materia de atención especializada para pacientes con enfermedades renales en Aguascalientes.

El Centenario Hospital Miguel Hidalgo brinda atención las 24 horas, los siete días de la semana, y se encuentra en avenida Manuel Gómez Morín s/n, Desarrollo Especial Talleres F.F.C.C., en la ciudad de Aguascalientes.

Para solicitar una consulta o recibir información sobre estos servicios está disponible el teléfono 449 994 67 20, extensión 8639.