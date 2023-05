Hace muchos, pero muchos años, vi una escena en televisión, una que no sé por qué llevo grabada desde hace medio siglo. Resumo: un sujeto de rostro ajado (era un actor que muchos no recordarán, el uruguayo Luis Gimeno), cuenta, pesaroso, que no consigue trabajo y luego suelta la fatal sentencia: «Es que nadie le da trabajo a un hombre de 40 años.»

Fin del recuerdo.

Hoy en la mañana, en el programa de radio, una de mis corresponsales me ofrece los datos sobre el desempleo que proporcionó el INEGI, para el primer trimestre de este año; luego, la cifra, supongo que estimada, de las personas que no tienen (no tenemos) un trabajo en estas tierras de apaches: 20 mil 134.

Hay que hacer un ejercicio de imaginación, o consultar a detalle la encuesta, para saber algo más sobre esos desempleados: cuántas son mujeres, cuántos hombres; los sectores donde podrían desempeñarse; su escolaridad; las edades respectivas… Luego, imaginar los pequeños o grandes dramas que enfrenta cada uno: no es lo mismo ser despedido de un sector con mucha movilidad, y tener muchas posibilidades de ser recontratado, que ser una madre soltera con pequeños a cargo. Etcétera.

Por lo demás, yo no entiendo mucho cómo funciona la mentada encuesta. Como a mí nunca me han llegado a preguntar los señores del INEGI, ignoro si la cifra de marras me incluye, o hay que sumar un nuevo caso.

Si se trata de consultar datos de afiliación -cosa bastante improbable, porque el instituto da un dato que escapa a ese supuesto: 4 de cada diez trabajadores locales se desempeñan en el sector informal-, no sé si yo, que sigo cotizando en el Seguro de mi propio peculio, no soy estrictamente parte de esa cifra, aunque lo soy en cuanto a que, desde hace unos días, dejé el que fue mi trabajo los últimos 18 meses. Por lo demás, saberlo o no, no tiene la mayor relevancia.

Hago cuentas: hace 3 años, que están por cumplirse en un mes, supe que tendría que dejar el que fue mi empleo durante las últimas 4 décadas; luego de un par de fallidos intentos de ser empleado (una aquí y otra en el extranjero), opté por el autoempleo, que es lo que me he visto obligado a dejar recién hace unos días.

Los detalles me los guardo y se los ahorro.

Aquí es donde viene a cuento lo de la escena de la televisión de antes: la dificultad de conseguir un empleo en determinadas circunstancias, pero sobre todo a cierta edad; una edad donde se supone que uno ya tiene el futuro resuelto.

No es una circunstancia menor que yo me desempeñé durante cuatro décadas en un sector en crisis, cuando no en extinción: los medios de información, y que trabajé para uno de los tres diarios de esta ciudad: en uno me enseñaron la puerta de salida, en otro (donde también trabajé de menor: era cobrador), no veo qué puedan necesitar de mí, y en el otro, escribo desde hace dos años y es donde muchos me están leyendo.

Respecto a las cadenas de estaciones de radio, donde también he trabajado bastante, también las opciones laborales son más bien pocas: está la que pertenece al grupo de donde salí, un par más y la del corporativo oficial, donde ahora hago programas matutinos, y hasta un programa semanal de televisión (en ambos casos pro bono).

Fuera de eso está todo el universo de la oferta laboral, donde para elegir habría que admitir lo que uno puede y no puede hacer: si me nombran cirujano en un hospital me convierto en homicida -involuntario, claro- a los cinco minutos; si me ponen a armar autos, se me desarman nada más salir de la fábrica; por pura eliminación: no sé nada de física atómica (ni de ninguna rama de la física), de química, de matemáticas, de ingeniería, de arquitectura, de mantenimiento de maquinaria, de diseño industrial, de diseño textil, de derecho, de los laberintos de la contaduría, de impuestos, de aplicación de escayola en muros y fachadas, de elaboración de programas de inteligencia artificial, y muchos etcéteras.

Luego están los trabajos que no se me antoja hacer, que tampoco son pocos: nada que ver con la política, los partidos, la administración pública; de sobra también hay que descartar algunas actividades que no sé si se puedan considerar trabajos, pero que sé que pueden ser muy lucrativas: extorsionador, estafador de viudas, defraudador de altos vuelos, ladrón de bancos y otros tantos etcéteras, en los que ni vale la pena abundar.

Si hubiera aquí sinagoga podría optar a la solidaridad de los míos, y pedir trabajo de jazán (cantante ritual, aunque canto peor que escribo), o de shojet (matarife ritual, aunque a mí me da cosa andar matando animales), o hasta de rabino, aunque también hay que eliminar de una vez cualquier opción que tenga que ver con algún ministerio de culto.

Luego están las cosas que me encantaría ser, pero que ya están fuera de mis posibilidades físicas, por cuestiones de edad: centro delantero del Real Madrid, tercera base de los Yankees, campeón mundial del CMB del peso Mosca (soy Welter natural y muy miedoso), mariscal de campo de los Miami Dolphins…

Pero todo eso está muy bien para ir hilando frases, porque el asunto no tiene que ver con lo que yo pretenda, quiera o pueda hacer (y sigo hablando de trabajo), sino con que alguien quiera que yo haga para él lo que está dentro de mis capacidades -sean estas las que sean- y esté dispuesto a pagarme por ello, que de eso se trata, un asunto bastante difícil, según puedo constatar.

Se consolida la opción de dedicarme a la composición de corridos, más o menos soeces.

¡Shalom!

@mosheleher: Facebook, Instagram y Twitter