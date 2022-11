Mircea Mazilu

El próximo 20 de noviembre se conmemora el aniversario del estallido de la Revolución Mexicana. Ese día, pero de 1910 el país se levantaba en armas para deponer a Porfirio Díaz y establecer un nuevo régimen, de índole democrática y progresista.

La Revolución Mexicana no estalló de la noche a la mañana, sino que se trata de una serie de acontecimientos que se fueron sumando y que confluyeron en el levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910.

Durante los años previos a esta fecha se formaron diferentes grupos liberales y opuestos al gobierno dictatorial y opresor de Porfirio Díaz. A lo largo de los 30 años que estuvo al mando, éste despojó a gran parte de los campesinos de sus tierras, reprimió a sus adversarios políticos, practicó el favoritismo al premiar al círculo cercano a su persona e impulsó un desarrollo económico que benefició a unos pocos.

Entre los opositores de Porfirio Díaz se encontraba Francisco I. Madero, un terrateniente del norte del país que el 5 de octubre de 1910 promulgó el Plan de San Luis por medio del cual llamó a la nación mexicana a levantarse en armas contra el gobierno federal.

Fue así como el 20 de noviembre estalló la Revolución Mexicana, la cual duró varios años y enfrentó a diferentes grupos revolucionarios. Seis meses después del estallido, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunciaba al poder, pero la lucha no hacía más que empezar.

Francisco I. Madero tomaba posesión del gobierno el 6 de noviembre de 1911 con la intención de implementar cambios para convertir a México en un estado democrático, liberal y progresista.

Sin embargo, poco más de un año después, el 22 de febrero de 1913 Madero era asesinado por órdenes de Victoriano Huerta, quien a continuación se adueñaba del poder. El mandato de este último se caracterizó por la dictadura, lo que provocó el descontento de la población mexicana.

El 23 de agosto de 1914, Huerta fue derrotado por el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza. A partir de aquel año se abría una lucha entre los mismos revolucionarios; los carrancistas, por un lado, y los villistas y zapatistas, por otro, se disputarían el poder político del país.

La rivalidad entre ambos bandos continuaría hasta que Villa resultó derrotado en la primavera de 1915. A partir de aquel momento Carranza pasaría a dominar la política del país, primero como encargado del Poder Ejecutivo (14 de agosto de 1914-30 de abril de 1917) y después como presidente de la República (1 de mayo de 1917-21 de mayo de 1920).

Durante el mandato de Venustiano Carranza se promulgó la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), la cual contemplaba la repartición de la tierra entre los campesinos, la libertad de expresión, el salario mínimo, la jornada laboral de 8 horas, la libertad de culto, la no reelección de los presidentes, entre muchas otras cosas.

La Constitución de 1917 es considerada como una de las consecuencias más destacables y positivas de la revolución, pues ésta recogía por escrito muchas de las demandas y anhelos de los revolucionarios. La constitución representa el triunfo de todos aquellos que dejaron sus familias, arriesgaron sus vidas y murieron en el campo de batalla por un futuro mejor.

