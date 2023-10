El pasado lunes se conmemoró un año más de la masacre de estudiantes en 1968 en Tlatelolco, Ciudad de México, donde el entonces gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz era presidente de México y jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Pero este año en particular percibí que no fue recordado como la fecha lo amerita. Años atrás consideraba que la conmemoración se estaba convirtiendo en un cíclico y mecanizado ritual, de marchas y consignas desideologizadas, pero como buen pretexto para “el relajo” (cada año vemos imágenes de anarco-punks y encapuchados); este año fue el primero que pareciera pasó prácticamente desapercibido.

Lo anterior en el mediano y largo plazo puede tener efectos lamentables, pues no debemos olvidar que dicha matanza dejó una profunda herida, hoy convertida en cicatriz, en la todavía incipiente y no consolidada democracia en nuestro país.

Han pasado 55 años, con la llegada de la alternancia y cierta madurez democrática, hoy con un partido que se dice de izquierda encabezando el Gobierno Federal; aunado a la constante vigilancia ciudadana, cada día pareciera que se ve más lejano que pudiera repetirse una desgracia como aquella; pero sucesos como el de los normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, demostraron que en pleno nuevo milenio seguimos siendo vulnerables. En nuestro país se puede repetir algo como lo ocurrido el 2 de octubre de 1968; además de las matanzas de San Fernando y algo que se puede catalogar como juvenicidio, que se da por parte del crimen organizado que coopta, secuestra y asesina principalmente a jóvenes, esto podría repetirse, no de la misma forma, pero con efectos similares. Vimos cómo en los alrededores de Aguascalientes, en la zona de los Altos de Jalisco, desaparecen constantemente grupos de jóvenes; otro caso fue que, al buscar a unos hidrocálidos desaparecidos, las autoridades encontraron un campamento donde estaban personas (en su mayoría jóvenes) secuestradas para realizar trabajos forzados, finalmente, los hidrocálidos fueron encontrados asesinados en los linderos de San Luis Potosí.

Pero además, hay que agregar la conformación de una aristocracia política que siente que todo lo puede; ello nos regresa a la realidad, una realidad que nos transmite lo endeble que somos los ciudadanos frente a la élite gobernante en todos sus niveles.

Pero la muerte de jóvenes, estudiantes y sus desapariciones –guardando proporciones– tiene un matiz similar a lo ocurrido hace 52 años; y que hoy la izquierda que gobierna no puede minimizar. Hoy, a 55 años de la masacre en Tlatelolco, tiene que ser más que una consigna, ¡2 de octubre no se olvida!, hoy nos deberíamos preocupar y exigir que no se repita, que toda desaparición y asesinato de jóvenes se investigue, se castigue, se esclarezca y no queden impunes.