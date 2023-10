La sequía que impacta al estado generará afectaciones a mediano plazo porque habrá menos crías para repoblar el hato ganadero, advirtió el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán de Alba.

Es más grave la disminución de vacas preñadas que el sacrificio de cabezas de ganado, ya que la falta de alimentos genera menos nacimientos de reses para el próximo año, explicó.

“En esta temporada, hay pasto suficiente y Aguascalientes tiene un porcentaje del 70 al 80% de vacas, pero como no llovió, se van a preñar muchas menos. Esto impactará en menos ejemplares, no este año ni el siguiente, sino en dos años”, indicó.

Señaló que en este momento no se prevé la implementación de un programa especial de repoblamiento para promover que más reses queden preñadas, debido a que no existen condiciones presupuestales a nivel estatal o federal.

Guzmán de Alba subrayó que el Gobierno del Estado ha brindado apoyos para dotar de tanques de almacenamiento de agua y remolques para movilización de ganado. Sin embargo, aún resulta muy costoso llevar a cabo este proceso.

Aunque se lleve agua al ganado en el agostadero para salvar vacas, se necesita vender una, y realmente es muy complejo llevar agua y alimentos a los animales, argumentó.

Expuso que la falta de agua se recrudece por los bordos secos, mientras que las lluvias registradas hasta el momento resultan insuficientes para que los cuerpos de agua puedan acumular reservas.

Detalló que el suelo debe estar suficientemente húmedo para que el agua pueda correr hacia los bordos, y lo único que queda es subsistir, especialmente para los ganaderos de agostadero que dependen de tener pasturas y agua en las zonas serranas.