El ciclo escolar 2026-2027 iniciará este lunes 31 de agosto con más de 420 mil estudiantes de todos los niveles educativos. En educación básica, 282 mil 539 alumnas y alumnos regresarán a las aulas en mil 889 planteles públicos y privados, informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

De acuerdo con el IEA, en educación básica comenzarán actividades 4 mil 332 estudiantes de educación inicial, 46 mil 715 de preescolar, 155 mil 387 de primaria y 76 mil 105 de secundaria.

El organismo señaló que se prevé un arranque organizado del ciclo escolar, tras las labores de planeación y coordinación con directivos, supervisores, docentes y las distintas áreas de la institución.

Para este ciclo escolar también se contempla la entrega de alrededor de 230 mil uniformes gratuitos y más de 22 mil becas educativas durante 2026, como parte de las acciones destinadas a apoyar la economía de las familias y favorecer la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Además, se destinarán recursos del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar para realizar mejoras en más de mil 200 escuelas. Gutiérrez Reynoso señaló que el estado inicia el nuevo periodo con obras de infraestructura y programas orientados a ampliar las oportunidades de aprendizaje.

El director del IEA llamó a los docentes, al personal educativo y a las madres y los padres de familia a mantener la coordinación durante el ciclo 2026-2027.