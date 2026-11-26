En 2018, alrededor de 360 mil personas vivían en situación de pobreza en Aguascalientes.

Para 2024, esa cifra se había reducido a 255 mil.

Son más de 105 mil aguascalentenses que, en seis años, dejaron atrás esa condición.

El trayecto no fue sencillo.

En 2020 llegó la pandemia y la pobreza alcanzó un pico máximo de 396 mil personas. Dos años después, había descendido a 352 mil y, para 2024, alcanzó su nivel más bajo de este periodo.

Lo que ocurrió en Aguascalientes muestra una parte de una transformación mucho más amplia y profunda.

El Banco Mundial reportó que, desde 2018, 17.3 millones de personas salieron de la pobreza en todo México. Pasamos de 43.9 a 26.6 millones de personas.

¿Y qué explica un cambio de esta magnitud?

Dos factores: el aumento al salario mínimo y los programas del bienestar de la Cuarta Transformación.

Desde 2018, el salario mínimo se ha incrementado 154 por ciento en términos reales y hoy alcanza los 315 pesos diarios. Una política que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Y eso se constata en la vida cotidiana.

Un mejor salario amplía la capacidad de una familia para comprar alimentos, pagar el transporte, cubrir los servicios del hogar o enfrentar los gastos de cada semana con mayor tranquilidad.

La otra parte está en los programas sociales.

Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hoy 43 millones de personas en México reciben apoyos directos, sin intermediarios. Prácticamente uno de cada tres mexicanos.

Aquí, en Aguascalientes, se ven beneficiadas más de 421 mil personas, es decir, uno de cada cuatro habitantes del estado.

Estos son recursos que llegan directamente a los hogares y que después vuelven a circular en nuestra economía: en el mercado, en la tienda de la esquina, en el transporte público, en la compra de alimentos y el pago de servicios.

Ahí está una de las diferencias de fondo de este proyecto: la política social y la política económica dejaron de avanzar por carriles separados; ahora van íntimamente ligadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a una visión que coloca el ingreso de las familias en el centro y entiende que una economía también se fortalece cuando el bienestar se distribuye con mayor amplitud.

Durante los gobiernos del PAN y del PRI nos dijeron que incrementar los salarios representaba un riesgo y que los programas sociales eran únicamente un gasto.

Hoy, los resultados del Banco Mundial obligan a replantear aquel viejo argumento.

Y sobre esos resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decidido seguir avanzando: hacer de la prosperidad compartida una realidad cada vez más amplia en nuestro país.