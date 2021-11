De acuerdo con datos del Instituto de Servicios de Salud del Estado, al corte de la semana 44, la cifra de personas fallecidas, hospitalizadas y nuevos contagios por COVID-19, disminuyó ligeramente.

De la semana comprendida del 31 de octubre al 6 de noviembre pasado, se registraron un total de 16 defunciones, equivalente a cinco menos que la semana previa. De las nuevas víctimas mortales, once de ellas no se han vacunado contra la pandemia, cuatro más contaban con su esquema completo y el restante con esquema incompleto. Por su parte, el número de personas hospitalizadas, pasó de 93 a 60 en los últimos días, de ellas 49 no han sido vacunadas, nueve más cuentan con su esquema completo y los dos restantes con esquema incompleto. De la misma manera, la cifra de personas contagiadas pasó en el mismo periodo de 345 a 230.

Finalmente, el ISSEA reporta la aplicación de un millón 484 mil 866 dosis en total de las cuales 765 mil 147 corresponden a primera dosis y 719 mil 719 a esquemas completos de vacunación.