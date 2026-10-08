Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y mantener el orden público, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, pertenecientes al Destacamento Insurgentes, realizaron recorridos de vigilancia, prevención y patrullaje en diferentes colonias.

Los recorridos se llevaron a cabo en Infonavit Pilar Blanco, Potreros del Oeste, Insurgentes, Vicente Guerrero, López Portillo, Versalles Primera y Segunda Sección, así como en la colonia España, con el objetivo de incrementar la presencia policial y prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos delictivos.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidas 16 personas por diferentes faltas administrativas, mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de mantener una presencia policial constante en las diferentes colonias y sectores de Aguascalientes, mediante recorridos preventivos y acciones de vigilancia encaminadas a preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad de las familias.