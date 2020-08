Leticia Acuña Medina

Del Padrón de Vehículos que circula en la entidad, que asciende a 621 mil, (autos, motos, remolques), 154 mil unidades lo hacen con placas obsoletas, las más antiguas datan del 2004; si no se regularizan los conductores, el medio de desplazamiento será retirado de circulación y enviado a la Pensión Municipal respectiva.

Además, virtud a que puede haber vehículos que ya no están en el estado o se convirtieron en chatarra, por antigüedad o percance con pérdida total, es importante que los propietarios realicen la baja administrativa, lo que ayudaría a depurar el padrón.

El titular de la Secretaría de Finanzas, Carlos de Jesús Magallanes García, informó que en apoyo a los contribuyentes, ya se habilitó el pago en línea de la revisión de vehículos con placas de otro estado.

Especificó que se puede realizar por internet tanto el pago de dicha inspección como la generación de la cita para presentar la unidad el día y horario deseado, mediante la cual se verifica que el auto no tenga alteraciones en el número de serie, reporte de robo o inconsistencias en la o las facturas que acreditan su legitimidad.

El funcionario recordó que anteriormente el pago se realizaba únicamente en las cajas de la SEFI, lo que obligaba a la persona a trasladarse personalmente y obtener su comprobante, cuyo folio se exige para realizar la cita ante la Fiscalía.

Con esta modalidad, el interesado deberá ingresar a la página https://www.aguascalientes.gob.mx/SEFI, posteriormente seleccionar Trámites y Servicios, elegir la opción Pago de Impuestos hasta llegar al botón de Revisión de Vehículos Fiscalía; allí, el contribuyente tendrá que llenar todos los campos de información, seleccionar el método de pago y autorizar el pago.

Una vez efectuado dicho pago y verse reflejado en el área de cajas, se expedirá el recibo XML al correo electrónico registrado, para así poder realizar la cita de la revisión del vehículo en la página http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SEFI/Citas/.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a utilizar los medios electrónicos disponibles para los diversos tipos de trámites; también a regularizarse y aprovechar la promoción de descuentos.

