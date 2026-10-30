Un total de 14 personas fueron aseguradas por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes durante distintos operativos de vigilancia realizados en colonias y fraccionamientos del sector sur de la ciudad.

Las intervenciones estuvieron a cargo de oficiales del Destacamento Morelos, quienes efectuaron recorridos preventivos en diferentes puntos de su zona de responsabilidad.

Entre los sectores donde se registró presencia policial se encuentran los fraccionamientos Periodistas, Fundadores, Morelos I y II, Infonavit Morelos, Infonavit Cumbres, Centenario e Infonavit Ojo de Agua.

Aunque la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó el aseguramiento de las 14 personas, no precisó los motivos de las intervenciones ni las circunstancias en las que se llevaron a cabo.

La corporación señaló que estos despliegues forman parte de las acciones de vigilancia destinadas a prevenir conductas que puedan afectar la seguridad de los habitantes de la capital.