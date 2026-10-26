14 mdp a pozo para 9 colonias

El Municipio de Aguascalientes destina 14 millones de pesos a la perforación del pozo P-200 A, ubicado en el fraccionamiento Balcones de Oriente, para fortalecer el suministro de agua potable en nueve zonas habitacionales. La obra es impulsada por el presidente municipal, Leo Montañez.

La nueva infraestructura beneficiará a los habitantes de Balcones de Oriente, Colinas de San Patricio, El Rocío, Real del Sol, Vistas de Oriente, Real de Haciendas, El Riego, Villerías y Haciendas de Aguascalientes, de acuerdo con información del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA).

Los recursos provienen del presupuesto directo del organismo operador, que mantiene acciones para ampliar la capacidad de abastecimiento mediante la incorporación de nuevos pozos y la recuperación de fuentes existentes.

Montañez señaló que estas obras tienen como objetivo fortalecer la operación del sistema hidráulico y mejorar las condiciones de suministro para las familias del sector oriente de la ciudad.