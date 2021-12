Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seis estados que concentran casi de la mitad de los homicidios dolosos en el País de enero a octubre de este año, cuentan con cuarteles de la Guardia Nacional (GN) terminados y operativos desde 2019 y 2020.

Se trata de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Michoacán y Jalisco.

De enero a octubre se reportaron en el País 84 mil 637 homicidios dolosos, de los cuales 41 mil 89 se registraron en esas seis entidades, lo que representa un 48.55 por ciento del total.

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, reportó ayer la conclusión de 123 cuarteles de esa corporación en todo el País, donde están resguardados casi 100 mil elementos operativos, capacitados por el Ejército para apoyar en tareas de seguridad a las autoridades locales.

Sin embargo, aun con esos cuarteles, Guanajuato encabeza la lista de homicidios en este año. Hasta octubre pasado con 8 mil 764 homicidios dolosos, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Desde 2019, en Guanajuato fueron construidos cuarteles en Apaseo El Grande, Comonfort, Irapuato, Salamanca, Celaya, León, Silao, Salvatierra y Guanajuato, entre otras localidades.

Baja California también reporta la conclusión de cuarteles comprometidos por el Gobierno federal desde 2020 en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada; no obstante figura en el segundo lugar de homicidios dolosos con 7 mil 741 asesinatos en los últimos diez meses del año.

El Estado de México se ubica en el tercer lugar en homicidios dolosos con 7 mil 149 casos, a pesar de que cuenta con diez cuarteles terminados desde 2020, como los de Ecatepec, Naucalpan, Atizapán, Tecámac y Zumpango, entre otros.

Chihuahua, el cuarto lugar con 6 mil 327 homicidios dolosos, tiene desde 2020 ocho cuarteles de la Guardia en Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Jiménez y Valle de Zaragoza, entre otras localidades.

Michoacán también cuenta con los 32 cuarteles desde 2019 en Zamora, Pátzcuaro, Arteaga, Apatzingán, Múgica y Morelia, entre otros sitios, pero aun con la presencia de elementos federales no ha logrado contener la pugna entre Los Viagras y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Dicha entidad ocupa el quinto lugar en asesinatos con 5 mil 598 crímenes.

Finalmente, Jalisco cuenta con 30 cuarteles terminados entre 2019 y 2020, en Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Lagos de Morena y Zapopan, entre otras regiones, no obstante, aparece en el sexto lugar con 5 mil 513 asesinatos de enero a octubre.

Y para muestra, un panteón

Un par de hombres armados irrumpieron en un panteón de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

El saldo fue de dos muertos y tres heridos. Las familias velaban a un joven que fue asesinado el sábado pasado.

En Guanajuato, la Guardia Nacional tiene ocho cuarteles y buscan contruir otros 12 para desplegar a dos mil elementos.

Insuficiente

Pese a la presencia de la Guardia Nacional en distintas regiones, el crimen no da tregua

– 113 mil 863 efectivos desplegados

– 99 mil 946 son fuerza operativa

– 213 carteles construidos

