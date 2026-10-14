Aguascalientes requiere al menos mil elementos policiales adicionales para ampliar la cobertura de seguridad en el territorio estatal, reconoció el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, en el marco de su comparecencia con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado.

El funcionario indicó que en los últimos dos años se han sumado mil 200 policías estatales y adelantó que para el próximo año se espera incorporar alrededor de 200 nuevos elementos que contribuyan a subsanar la necesidad de contar con una mayor fuerza operativa.

Martínez Romo afirmó que, aunque no existe una cifra ideal de efectivos, considera necesario incrementar la fuerza operativa para atender las necesidades de vigilancia y prevención del delito, especialmente fuera de la capital.

El secretario sostuvo que Aguascalientes continúa entre las entidades consideradas más seguras del país y destacó el avance en la evaluación de los centros de reinserción social, al pasar del lugar 17 al quinto puesto nacional.

El funcionario también resaltó la conformación de más de cinco mil Comités Ciudadanos de Paz y Entorno Seguro 4×4, la construcción de la Casa Táctica en la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad, así como la operación de cinco puertas de seguridad ubicadas en Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano y la salida a México, equipadas con tecnología para la lectura de placas y el reconocimiento facial.