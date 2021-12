Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Elena García es mamá de Alex, quien padece leucemia, ella ha viajado desde Oaxaca a la Ciudad de México para participar en 10 de las 21 reuniones que padres de niños con cáncer han sostenido con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para reclamar por la falta de oncológicos.

Cada viaje le costó alrededor de mil pesos, pero los medicamentos nunca llegaron.

García es fundadora de la asociación Con Causa y decidió ya no acudir a las reuniones del Insabi por falta de recursos y resultados, según contó.

Sin embargo, ayer acudió a protestar otra vez, a las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

«No nos estaban dando respuesta. Ni siquiera un frasco llegó. Me conviene más estar buscando fondos», explicó.

La madre de Alex indicó que el desabasto le afecta desde 2018. Fue entonces cuando empezó a vender sus bienes.

Más tarde fundó la asociación Con Causa y sólo por medio de donaciones ha logrado obtener medicinas para su hijo y otros niños con cáncer.

«La mayoría lo hemos obtenido por donaciones. Hubo un momento en que el Gobernador del Estado (Alejandro Murat) se comprometió. Estuvo dándolos sólo por algunos meses. Son 150 niños en tratamiento activo en el hospital», describió.

Aseguró que el presupuesto que dan en la institución no alcanza para cubrir la demanda de fármacos.

«Hay un 35 por ciento de abasto real para el tratamiento de leucemia; ha sido cubierto un poco más gracias a las asociaciones», aseguró.

Contó que para cubrir el tratamiento de Alex vendió el automóvil familiar, traspasó bienes y continuamente realiza rifas.

«En promedio llegamos a pagar en un mes hasta 38 mil pesos», calculó.

Elena García espera que la movilización en el AICM sensibilice a las autoridades y se atiendan las demandas ante el desabasto de medicinas.

Para evitar la corrupción, generar ahorros, comprar tratamientos de última generación y ordenar el sistema, la actual administración cambió el modelo de compra y distribución de medicamentos e insumos de salud, lo que, sumado a las condiciones impuestas por la pandemia, ha generado retrasos en el abasto.

Para agilizar el reparto de medicinas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encargó al Ejército la distribución de medicamentos. El General Jens Pedro Lohmann Iturburu será el nuevo titular de Birmex, la empresa distribuidora de fármacos del Estado.

