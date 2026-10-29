La demanda de ingreso al bachillerato en Aguascalientes se concentra en apenas 10 de las 190 preparatorias públicas del estado, planteles que reciben alrededor del 46% de las solicitudes. Esta situación genera saturación en determinadas escuelas, pese a que existen otras opciones educativas disponibles, informó Noé García Gómez, director de Educación Media Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes.

Entre los planteles con mayor demanda se encuentran BachUAA, Cetis 168, Cbtis 39 y 195, los Conalep Refugio Esparza, 1 y 2, Cecytea Ferrocarriles, el Bachillerato Reyes Heroles, así como los bachilleratos del Deporte, de las Artes y Cívicos Estatales.

De acuerdo con el funcionario, la concentración de aspirantes responde, en parte, a la influencia familiar, las recomendaciones de docentes y directivos de secundaria, la tradición de determinadas instituciones y la decisión de estudiar en el mismo plantel que amigos o conocidos.

Esta preferencia provoca que algunos estudiantes perciban una falta generalizada de espacios, aunque existen alternativas en otros planteles y zonas cercanas a sus domicilios. Además, los subsistemas a los que pertenecen las escuelas más solicitadas cuentan con otros centros educativos que ofrecen el mismo modelo académico.