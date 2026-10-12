El Teatro Morelos… La de cosas que evoca en relación con la Convención Militar Revolucionaria de Aguascalientes de 1914, por ejemplo, el general Francisco Villa y sus Dorados levantando el terregal al ir de la estación al coliseo a lomos de sus caballos por la flamante avenida abierta días antes por el gobierno de mi coronel Alberto Fuentes Dávila, cuando mucho uno o dos meses antes; tan flamante que probablemente en octubre de 1914 todavía no tenía nombre, por lo que la llamaron “Avenida de la Convención”, pero luego, cuando el ejército villista fue derrotado, los nuevos amos echaron ese apelativo al olvido y la llamaron con el nombre que tiene hasta la fecha: “Avenida Francisco I. Madero”.

Décadas después, otra arteria muy principal de Aguascalientes recibió el nombre de Avenida de la Convención. ¿Qué fue lo que cambió?

En fin. En principio, conocer a fondo la Convención fue como caminar en la oscuridad (o mejor dicho, en la oscuridad que acarrea la ignorancia) y de pronto recibir un flashazo, un relámpago que alumbra el panorama, y luego otro, y otro más, hasta que se iluminó el paisaje completo y fue posible ubicar todo el proceso en su momento de la historia; comprenderlo.

La obsesión por el tema fue tal que, en 1989, año del 75 aniversario de la Convención, publiqué en El Sol del Centro una columna cotidiana que llevó el nombre de Efemérides Convencionista, que fue un día a día del evento. Años después, este conjunto de textos se convirtió en un libro que llevó el título de Diario de la Convención, que tuvo luego una segunda edición aumentada (tengo lista una tercera edición, con información con la que no conté en las dos ediciones anteriores; a ver si alguien se anima con la edición). Finalmente, sobre este tema en particular, en 2014 se publicó nuevamente la columna de manera íntegra, ahora en El Heraldo de Aguascalientes.

En 1994 se publicó mi novela Hotel Washington 1914, con la que gané un Certamen Histórico Literario de los que organizaba el H. Ayuntamiento de esta capital. Dicho relato fue otra forma de contar la historia de la Convención sin necesidad de recurrir a textos académicos; también este trabajo tuvo una segunda edición. Luego, en 2014, escribí el guion para el Ferial de Aguascalientes de ese año y participé en el programa Palabras contra metralla, en Radio UAA, al lado de Luciano Ramírez Hurtado, el máximo especialista local sobre la Convención, Andrés Reyes Rodríguez y Enrique Rodríguez Varela. La emisión, de frecuencia semanal, que se transmitió durante unos 8 meses, ofreció un recorrido pormenorizado por la Revolución, a fin de explicar la Convención. Finalmente, de cuando en cuando publiqué algún artículo, tanto en El Unicornio, de El Sol del Centro, como en esta veinteañera columna.

Al margen del ámbito académico, busqué asistir a cuanto evento se ofreciera sobre el tema: conciertos, obras de teatro, presentaciones editoriales, conferencias… Y, desde luego, actos cívicos. Para el cincuentenario, en 1964, vino el presidente Adolfo López Mateos y se restauró el Teatro Morelos. En ese momento andaba yo pensando en otras cosas y el evento me pasó de noche. En cambio, asistí al del 75 aniversario en 1989 y al del centenario en 2014.

En ambos casos corrí con suerte porque el aforo del Teatro Morelos es pequeño, y ni modo de que mis prácticamente nulos méritos —no soy político, ni servidor público, ni militante de partido político alguno, ni empresario, ni líder de opinión, ni nada— alcanzaran para conseguir una entrada yo, que soy un servidor de la palabra; peregrino de la belleza, y no hago ronda con perfumados, chocolateros o fifíes, estos últimos que son la versión contemporánea de los dos anteriores…

En la primera ocasión, muy probablemente fue gracias a la invitación de Jesús Gómez Serrano, entonces director del Archivo Histórico y artífice de una parte del excelente programa de festejos del 75 aniversario, editor de El Unicornio, suplemento en que yo publicaba periódicamente. Pero para el evento del centenario sí fue cuestión de suerte, porque ni boleto tenía y más bien fui a la plaza de mirón, impulsado por la intención de ver qué veía; de qué me enteraba ahí nomás, a la pasada. O sea que fui con la única intención de escribir estas líneas, y nada más. Y, sin embargo, entré al teatro, y por un momento estuve en un lugar en que, si hubiera querido, habría podido saludar de mano al señor presidente de la República…

En fin… Si usted tiene a bien (o a mal) seguirme en las próximas entregas de esta columna, sabrá cómo fue que le hice, porque a partir de la próxima semana y hasta que el texto aguante, le ofreceré mi crónica de la ceremonia del centenario de la Convención, el 10 de octubre de 2014, escrito que será el último sobre el tema, dada la saturación a la que he llegado. Ahora estoy como en “Nosotros”, aquella memorable canción de Los Panchos, justo cuando dice: “Nosotros/Que nos queremos tanto/Debemos separarnos/No me preguntes más”. O sea que yo, que quiero tanto este tema, con esta crónica me voy a separar de él.

Pero antes de darle de lleno a este asunto… Ya viene el aniversario de la ciudad, y eso no lo puedo dejar pasar. Así que aguánteme tantito, nomás dos o tres entregas. (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).