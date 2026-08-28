Miguel Angel Gonzalez Castillo Agencia Reforma

Tepic, México: A 10 años de su muerte, Juan Gabriel está vigente: su música suma millones de reproducciones, nuevos discos y una herencia en disputa.

Ventas de sus discos se disparan

El fallecimiento del juarense provocó una reacción inmediata entre sus seguidores y un extraordinario repunte en el consumo de su música.

El homenaje en Bellas Artes y México

Según las autoridades de la Ciudad de México, se esperaba un millón de personas al homenaje organizado por el gobierno para despedir al Divo de Juárez en Bellas Artes, el 5 y 6 de septiembre de 2016.

El evento se convirtió en una de las despedidas más concurridas de un artista mexicano y fue organizado por la Secretaria de Cultura y el INBA.

Se despide ‘Vestido de Etiqueta’

En 2015, Jesús Salas anunció que Juan Gabriel trabajaba en un proyecto muy especial bajo la dirección musical del maestro Eduardo Magallanes: un álbum con arreglos sinfónicos que, según decía entonces, tenía entusiasmado al propio cantante.

El proyecto finalmente vio la luz el 12 de agosto de 2016 con el título «Vestido de Etiqueta por Eduardo Magallanes», integrado por 34 canciones y siete videos.

Juan Gabriel alcanzó a conocer el resultado y su lanzamiento.

Salas relató meses después otro episodio poco conocido relacionado con ese álbum. Según su testimonio, la producción había sido financiada de manera independiente por Juan Gabriel y utilizaba grabaciones cuya propiedad fonográfica correspondía a la disquera Universal.

Por ese motivo, explicó, surgió un conflicto legal que obligó a retirar temporalmente el disco del mercado.

El nuevo manejo internacional de su obra

En 2022, el patrimonio de Juan Gabriel inició una nueva etapa en la administración internacional de su obra, al firmar un acuerdo mundial con Virgin Music US Latin y extender su acuerdo editorial con Universal Music Publishing Group.

Virgin pasó a representar el catálogo posterior a 2008 y futuras grabaciones, mientras Universal Music representa el catálogo editorial a nivel mundial.

El comunicado oficial de las compañías no habla de una venta del catálogo. Sin embargo, antes de que el acuerdo se hiciera público, Jesús Salas comentó en una conversación informal que Iván Aguilera había autorizado una operación que él describió como una venta del catálogo de Juan Gabriel.

Salas manifestó su desacuerdo con la decisión y estimó que la operación habría rondado entre 20 y 30 millones de dólares. También explicó que una cantidad de esa magnitud no necesariamente se entregaría en un solo pago, sino que podía establecerse mediante acuerdos y pagos a lo largo del tiempo.

La cifra y la naturaleza jurídica exacta de aquella operación no han podido ser corroboradas documentalmente.

Sus discos póstumos

Tras la muerte de Juan Gabriel, su música siguió llegando al público.

En una entrevista que Jesús Salas dio en Ciudad Juárez en agosto del 2024, durante los festejos del octavo aniversario luctuoso del cantante, dijo que aún había material grabado por Juan Gabriel.

Los miles de millones de reproducciones

A 10 años de su muerte, el fenómeno de Juan Gabriel no se apagó, sino que agarró fuerza y quedó más que demostrado con las reproducciones digitales en redes sociales y plataformas de música.

Al 24 de agosto, Kworb, sitio especializado en información sobre música, registraba más de 7 mil 176 millones de reproducciones acumuladas de Juan Gabriel en Spotify, contando sus diferentes participaciones con más de 6 mil 724 millones como artista principal.

Conquista el Mundial 2026

A casi 10 años de su muerte, Juan Gabriel volvió a los estadios e hizo vibrar de nuevo a México con un éxito inesperado en los partidos del Tri.

«Hasta que te Conocí» se convirtió espontáneamente en uno de los himnos de la afición mexicana durante el Mundial.

Además, Spotify actualmente tiene una publicación titulada «Mundial 2026: Copa de Fútbol del Mundo 2026», asociada a la grabación en vivo de Hasta que te Conocí que la incorpora al evento mundialista.

El fenómeno también quedó registrado en las plataformas digitales.

Spotify reportó un incremento en México de 258 por ciento en las reproducciones de «Hasta que te Conocí» después de los partidos de la Selección Mexicana, mientras que en Estados Unidos el aumento fue de 211 por ciento.

Actualmente, «Hasta que te Conocí» está entre las canciones más populares de Juan Gabriel en esa plataforma, con alrededor de 288 millones de reproducciones.

Pero el fenómeno de Juan Gabriel en las redes sociales había comenzado antes del Mundial. Desde finales del 2024 «Así Fue» empezó a convertirse en una especie de banda sonora de momentos especiales para los mexicanos, desde desfiles militares y triunfos deportivos hasta celebraciones que circularon ampliamente en redes sociales.

La canción apareció también en videos relacionados con el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y con el izamiento de banderas monumentales, entre otros acontecimientos.

Hasta el 24 de agosto, «Así Fue» también vio un aumento inusitado en sus reproducciones de la versión en vivo de Bellas Artes, con más de 172 millones en Spotify.

Las casas que pelea Silvia Urquidi

Una década después de la muerte de Juan Gabriel, algunas de sus propiedades continúan en disputa.

Uno de los casos más conocidos es el de Silvia Urquidi, amiga y ex apoderada del cantante, quien ha sostenido durante años que varias propiedades quedaron legalmente a su nombre después de que ella las adquiriera en operaciones relacionadas con embargos fiscales.

La sucesión de Juan Gabriel sostiene una posición distinta y ha reclamado la restitución de algunos de esos bienes. El conflicto derivó en distintos procesos legales y, en 2023, Urquidi presentó una denuncia contra Iván Aguilera y el abogado Guillermo Pous.

Urquidi ha sostenido con documentos notariales que ella es la dueña legal de los bienes que están registrados a su nombre, negando que se tratara de un fraude o despojo de mala fe.

Hasta antes del 2016, año en que muere el cantante, Urquidi hacia declaraciones más discretas sobre la manera en que adquirió las casas, defendiendo que estaban a su nombre.

Tras la muerte de Juan Gabriel, sus palabras se volvieron más públicas en respuesta a los reclamos de Iván Aguilera, asegurando que ella había comprado con su dinero esas propiedades.

La herencia: el último capítulo abierto

Luego de varios pleitos legales fallidos por parte de dos hijos sanguíneos de Juan Gabriel, el heredero universal, Iván Aguilera, continúa siendo la figura central en la administración del legado.

En esa herencia existen propiedades, derechos de autor y de imagen, grabaciones y otros activos. Iván mantiene acuerdos con compañías internacionales para la explotación de la obra de su padre.

Aunque se ha hablado del valor de la fortuna que dejó Juan Gabriel, no hay nada oficial que pueda asegurar una cantidad determinada.

Diez años después de su muerte, el legado de Juan Gabriel continúa generando música, reproducciones, negocios, disputas legales y nuevas audiencias.

Su patrimonio sigue en manos de su sucesión y su catálogo continúa produciendo millones de reproducciones.

La vida del artista terminó el 28 de agosto de 2016; la historia de su obra y de su patrimonio, evidentemente, todavía no.