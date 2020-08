Como parte de las celebraciones por el 10º aniversario de la Declaración del Camino Real en Aguascalientes por parte de la UNESCO, el Gobierno del Estado con la asesoría del Centro INAH realizaron el rescate del tramo de camino entre las ex haciendas de Santiago y San Blas de Pabellón, informó su director, Héctor Castanedo Quirarte.

El funcionario federal comentó que aunque con el tiempo muchas partes del Camino Real desaparecieron y otras pasaron a formar parte de carreteras actuales, en el caso de Aguascalientes aún se conservan tramos importantes tanto del ramal que pasaba de Ojuelos a Asientos, como de la ruta que cruzaba por el Bajío y atravesaba por gran parte del estado, incluyendo la capital.

Indicó que de esta segunda ruta se conservan tramos importantes entre Jesús María y las Haciendas de Garabato, El Pedernal y la Ex Hacienda de San Blas de Pabellón, luego de que en esta última existe un tramo que acaba de ser rescatado por el Gobierno Estatal. Detalló que el rescate consistió en un nuevo empedrado que permitió conservar no sólo la volumetría del camino, sino los lienzos de piedra que lo flanqueaban, así como los mezquites y pirules característicos de esta ruta.

Enfatizó que bajo este nuevo empedrado se conservan los restos del empedrado original, que seguirá resguardado del desgaste y destrucción gracias a la nueva capa. “Es con este rescate, que en la actualidad se puede transitar un tramo de aproximadamente 5 kilómetros. Gracias al cuidado que se tuvo y a la conservación de los elementos ya mencionados, que los transeúntes pueden conocer cómo era el viajar por una de las rutas comerciales más importantes y que estuvo vigente por más de 400 años”.

Castanedo Quirarte apuntó que con este rescate queda de manifiesto el trabajo conjunto entre el INAH y el Gobierno del Estado, el cual ha permitido no sólo la conservación del patrimonio histórico, sino una celebración más que digna por estos 10 primeros años de pertenencia de nuestro estado al Patrimonio de la Humanidad por medio del Itinerario Cultural del Camino Real de Tierra Adentro, que con casi 500 años de existencia sigue siendo parte fundamental para conocer y comprender el desarrollo cultural de nuestra sociedad en los últimos siglos.

