Joani Cruz Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La estancia de Hirving Lozano en el Nápoles está lejos de parecerse a un cuento de hadas.

En agosto de 2019 el equipo italiano se cansó de buscar rebajas y finalmente abonó los 42 millones de euros que exigía el PSV por su estrella mexicana.

Esa cantidad convirtió al «Chucky» en el fichaje más caro en la historia del Nápoles, pero lejos de que el futbolista saliera beneficiado con esa etiqueta, le colocó un peso enorme que por si fuera poco se complicó aún más con la presencia del DT Gennaro Gattuso y ahora con la pandemia de Covid-19 que tiene paralizada no solo a la Serie A, sino a toda Italia.

El resumen de los primeros 8 meses de Lozano en Nápoles se reduce a 23 partidos jugados y 3 goles, el problema es que Lozano sólo fue titular en 14 de ellos.

Razones hay y de sobra. El rigor de los zagueros que disputan la Serie A le ha complicado la vida al ex de Pachuca, quien ya no encuentra espacios para encarar y tampoco para pegar esas largas carreras que le hicieron brillar y robarse la Eredivisie.

El primer golpe que tuvo que soportar Lozano fue la salida de Carlo Ancelotti, quien debía guiarlo en su aventura por los campos italianos.

A la llegada de Gattuso, Lozano perdió minutos y, sobre todo, confianza.

El DT acusó falta de ritmo, poca adaptación al estilo italiano, tampoco reparó en mencionar que bajo su mandato el «Chucky» no jugaría lo esperado.

A los problemas que aquejaban a Lozano futbolísticamente se sumó la crisis por coronavirus.

El pasado 9 de marzo, tras ignorar el problema durante varios días, finalmente Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, optó por detener el campeonato y mandar a confinamiento a todos.

Los casos de infección qué sufrieron elementos de la Sampdoria, Fiorentina y Juventus, entre otros, alarmaron a toda la Liga.

Lozano, quien está acompañado por su esposa y sus dos hijos, lanzó un mensaje de aliento nueve días más tarde.

«Hoy más que nunca podemos demostrar que unidos somos más. Para combatir al coronavirus, sigan las medidas de precaución, lávense las manos, quédense en su casa y si sienten algún síntoma llamen a su médico», dijo Lozano desde su cuenta de Instagram.

Desde que arribó a Italia se sabe poco del «Chucky», primero por orden de Gattuso y luego a causa del Covid-19.

Continúa Serie A en pausa

Lazio, Nápoles y Cagliari intentaron volver a los entrenamientos en pleno confinamiento por el Covid-19, pero las autoridades sanitarias echaron para atrás sus planes.

El pasado 21 de marzo los tres equipos italianos manifestaron su decisión de reanudar las prácticas, pero tres días más tarde, y ante la presión que generó su postura, el trío no tuvo de otra que guardarse en casa.

«Piensas más en la clasificación que en la salud de tus futbolistas», le dijo Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, a Claudio Lotito, dueño de la Lazio, uno de los personajes que más presionó ya que el conjunto romano pelea de cerca el campeonato con la Juve.

Nápoles explicó que no volvería a los entrenamientos hasta que las condiciones sanitarias fuera las ideales.