Se espera que este día, a la par inicien las jornadas de Sana Distancia y la Nacional de Salud Pública, ambas con la intención de reforzar el blindaje contra el COVID-19 y aplicar la vacunación a menores de edad y mujeres embarazadas.

Esta disposición se viene a presentar justo en este tiempo en que la incidencia de coronavirus se ha incrementado y que de acuerdo al sector salud, para el caso de Aguascalientes se esperan los días más complicados y que por tanto, se necesitará de intensificar las acciones preventivas.

De acuerdo al sector salud, el plan es anticiparse a las acciones de la Fase 2 del COVID-19, en la que todavía no se encuentra Aguascalientes y que por lo tanto, se llevarán a cabo de manera gradual y que tendrán que ver con insistir en la sana distancia y el lavado constante de manos, recomendando que sea entre 20 y 30 veces al día.

La estimación que se ha hecho en el sector salud local es que se tenga un incremento de casos tanto sospechosos como de portadores del coronavirus en los próximos días, lo cual no debe generar alerta, pues de tener un buen control y atención a tiempo, no deberá pasar a mayores, por ello el llamado para que haya especial atención en pacientes con enfermedades degenerativas, menores de edad y adultos mayores principalmente.

Por lo pronto, la Semana Nacional de Salud Pública llevará acciones de vacunación para que los menores de edad completen su cartilla clínica, a la par se tendrá la Jornada de Sana Distancia, en este caso, como un plan especial por la situación epidemiológica que se vive en la actualidad ante la presencia del COVID-19.

En esta semana se tendrá la participación coordinada de todas las instituciones del sector salud, brigadas especiales y unidades médicas, en donde se buscará completar los esquemas de vacunación de los menores de edad, además de proteger con biológico a las embarazadas.

Cabe mencionar que de la situación epidemiológica por coronavirus, el último reporte indica el aumento de 13 casos sospechosos para sumar 30 las pruebas que están actualmente en estudio, sin que los interesados hayan sido notificados si son positivos o se descartan.