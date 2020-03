El gremio taxista aceptó la decisión de la Coordinación de Movilidad de mantener las tarifas para esta modalidad de transporte, porque es tiempo de solidaridad de todos ante la actual situación sanitaria y económica que se vive, sin embargo es indispensable evaluar rápido para establecer sitios de taxis temporales para acercar el servicio a los clientes y ahorrar combustible.

Al señalar lo anterior, el presidente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado de Aguascalientes, Óscar Romo Delgado, admitió que no había condiciones favorables para que prosperara un incremento tarifario, sin embargo en fechas futuras deberá retomarse la solicitud.

Todas las agrupaciones de taxistas se solidarizan con los tiempos actuales a causa de la contingencia sanitaria, situación que los impacta económicamente al bajar en un 50% la existencia de pasajeros.

Otras unidades han optado por no salir a trabajar, pero eso será decisión de cada concesionario y sus conductores; aquéllos que quieran comer deberán salir y no faltarán pasajeros que requieran trasladarse.

Finalmente, el dirigente de la AUGTEA recalcó que otra de las opciones es que la gente pudiera solicitar el servicio telefónico a través de las bases de taxis existentes, lamentablemente aquéllas sólo representan al 15% de las concesiones vigentes en el estado.