Vence Swift a los West

MADRID, España.- Taylor Swift tuvo que esperar cuatro años para vencer públicamente a Kanye West y Kim Kardashian, batalla que comenzaron en 2016 y que se ha terminado este marzo con la publicación de la conversación íntegra que mantuvieron el rapero y la intérprete de «Lover» antes el lanzamiento del polémico tema «Famous».

West anunció públicamente su animadversión por Swift en 2009, año en el que le robó el protagonismo cuando la famosa recogía su premio a categoría de Mejor Vídeo Femenino en los MTV Video Music Awards al asegurar que la que verdaderamente se lo merecía era Beyoncé.

Desde entonces, los ataques de West a Swift fueron constantes, hasta que en 2016, el también empresario lanzó el tema «Famous», donde llamó «perra» a la intérprete de «You Need to Calm Down» y decía «creo que Taylor y yo todavía podemos tener sexo».

Luego de que Swift externara su molestia por el sencillo, Kim Kardashian publicó un audio de la supuesta conversación que había tenido su marido con la cantante donde ésta presuntamente le daba el visto bueno a la canción.

Kardashian no tuvo problema en calificar públicamente como una «serpiente» a Swift al acusarla de mentirosa pues, según ella, su esposo le había pedido permiso antes de lanzar el tema.

Ahora, cuatro años después se difundió la conversación íntegra sin editar de Swift y West, la cual demuestra que no fue así, ya que él nunca llegó a decirle a ella que iba a llamarla «perra» ni la parte de que ellos podrían tener sexo. (Cortesía Europa Press/Agencia Reforma)