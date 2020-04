CDMX.- Además de meditar y hacer ejercicio durante el confinamiento por la crisis del COVID-19, Luis Gerardo Méndez creó una red de apoyo para uno de los grupos más vulnerables, los migrantes.

«Creo que éste es un gran momento para ser creativo y trabajar en proyectos personales, aprender un idioma nuevo, escribió. Pero en mi experiencia, en estas tres semanas que llevo ya (en cuarentena), he sido muy consciente del privilegio que tengo.

«Entiendo que hay gente que no lo puede hacer por su situación económica. Entonces me he dado cuenta que lo mejor que puedes hacer con tu tiempo, lo que te da más satisfacción y hace más sentido en estos momentos, es pensar en cómo podemos ayudar a los demás y mejorar su situación», explicó Méndez.

Junto con la asociación Proyecto Habesha, desde hace 5 años el actor brinda apoyo a refugiados de Siria y Centroamérica.

Pero ante la pandemia, la estrella de Los Ángeles de Charlie y Club de Cuervos unió esfuerzos con otras 19 organizaciones y creó un video para visibilizar esta necesidad y pedir donaciones para enfrentar la crisis.

«Las refugiadas y refugiados están en uno de los grupos de mayor riesgo de contraer coronavirus, porque no se pueden quedar en casa precisamente porque no tienen una”.

Pese a que es difícil garantizar un ambiente libre de contagio, el mexicano espera que, gracias a las contribuciones, cada asociación pueda asegurar salud, bienestar y alimento a los migrantes.

ACNUR México, Sin Fronteras IAP, Asylumaccess, Casa Refugiados, FM4 Paso Libre, Casa Migrante Saltillo, IMUMI, Cafemin México, Scalabrinianas SMR, NRC América Latina, INTRARE, Casa El Refugio, PRAMI IBERO, SJM México, Servicio Jesuita a Refugiados, Agencia Migrante, CDH Fray Matías, Puente Ciudadano y La 72 son sus aliados. (Fernanda Palacios/Agencia Reforma)

ASÍ LO DIJO

«Creo que es muy importante, en esta situación, salirnos de nosotros mismos y pensar en el otro».

Luis Gerardo Méndez, actor