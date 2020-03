Valora Juanes más la familia

Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- En medio de la crisis debido al coronavirus, Juanes reflexionó sobre el hecho de estar en su casa ya que le ha dado la oportunidad de convivir más con su familia.

El colombiano, quien junto a Alejandro Sanz ofreció el domingo un concierto través de YouTube, comentó desde su casa de Miami que cuando sus compromisos de cantante seguían su curso, estaba sumamente cansado.

«Venía… la semana pasada, con demasiado trabajo, un estrés tremendo que hasta el cuello me dolía por la cantidad de viajes que tenía qué hacer…», comentó el intérprete de «La Camisa Negra».

«De repente me veo sentado en la sala de mi casa, con mis tres hijos viendo televisión… algo que nunca pasa, que no es normal y dije ‘wow, ¡qué increíble que esta situación está pasando!’ pero al menos puedo estar compartiendo con la gente que quiero… ¡es algo increíble!».

Frente a una situación como la que se vive actualmente en el mundo, dijo, todos tienen la misma cara.