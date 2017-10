RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

En la Ciudad de México luego del sismo del pasado día 19 está aflorando la corrupción que se daba en los permisos y licencias de construcción de los edificios. Esto a raíz de las denuncias que han presentado las Delegaciones políticas, o las áreas delegacionales de la Ciudad de México. Se está viendo un poco esto de gobernar por el retrovisor. Las mayores aproximaciones a la investigación todas apuntan a lo que se hizo en administraciones anteriores y llama mucho la atención que en Tlalpan se dice que no se le dio seguimiento a los peritajes y que todo se trastornó cuando se debieron de haber hecho labores de demolición y después vinieron todas las trabas judiciales y la intervención del Tribunal de lo Contencioso y se armó ahí todo un lío burocrático que creo que la ciudad tiene una gran oportunidad para destrabar de aquí a lo que viene, de aquí a más adelante. Una idea es que así como los notarios exigen confianza financiera en las operaciones de las cuales están dando fe, a veces se tiene que hacer el pago de una compra-venta de un inmueble en la propia notaría a través de una transferencia que se hace desde la computadora del notario, y así como se exigen ciertos requisitos de que no haya gravámenes, de que no haya hipotecas, de que se haya pagado el impuesto predial, etc., bien valdría la pena que toda operación inmobiliaria en la Ciudad de México estuviera respaldada por un dictamen técnico confiable. Esto de los responsables de obra se ha convertido en una cosa que ahora vemos sumamente manoseada. Hoy los dictámenes pueden presentarse haciendo creer que todo estaba en orden, ¡cuando no estaba en orden! Entonces ¿porque no tener una fe técnica?, así como hay una fe notarial. Después de revisar todos los edificios que están dañados y se estarían ahorrando muchísimos dolores de cabeza, tanto en edificios privados como en edificios públicos. Por ejemplo, ¿por qué no fue demolido desde 1985 el edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Al que ya le habían quitado como tres pisos. O sea que le quitaron peso pero no modificaron la estructura. El edificio de la Secretaría de Seguridad Pública es un edificio lleno de tirantes y de costuras y de reparaciones que ahora no sufrió al parecer mayores daños, pero que los puede sufrir en una ocasión cercana. ¿Porque no se hace de una vez barrido de protección civil en los edificios, antes de la emergencia, y no la protección civil después de la catástrofe? No es lo mismo prevenir que curar. No sé si usted se ha fijado en la televisión cómo las brigadas de protección civil trabajan hoy día y noche. Pero en las ocasiones anteriores, antes, en el mes de enero y de febrero ¿qué estaban haciendo? ¿Revisando extinguidores? Está bien, lo deben hacer. Pero si saben que están en una zona sísmica y que están expuestos a que el día de mañana o dentro de 20, 30 o más años, no lo sabemos, va a haber otro terremoto de las mismas, o peores consecuencias de las que ya han sufrido, ¿por qué no tener un calendario, delegación por delegación –pronto municipio por municipio–, en donde la gente tenga la certeza de la estabilidad y la habitabilidad del lugar en donde vive. ¿Cómo puede ser que en Tlalpan haya seis edificios en una zona habitacional y uno se caiga completito, dos quedaron tembleques y de los otros los vecinos están espantados, y cómo no van a estar espantados si abren la ventana y se encuentran con las ruinas de los vecinos de enfrente. ¿Quién le va a garantizar la tranquilidad a esos vecinos? Y si no les garantizan la tranquilidad ¿quién les va a garantizar que se puede recuperar su propiedad? Hemos visto –y hay que decirlo con justicia– una respuesta rápida en materia de créditos, en materia de anuncios sobre vivienda, el Infonavit se ha metido y está ofreciendo segundos créditos, se ha metido todo mundo a tratar de resolver estas cosas rápidamente. ¡Muy bien! Pero una vez que pase la fase de la emergencia, que es cuando la gente que se quedó sin donde vivir ya tenga donde vivir ¿Por qué no establecer un calendario urbano? ¿Por qué en la CDMX pueden verificar un automóvil dos veces al año, y son millones de automóviles, y no pueden verificar los edificios donde viven todos? Edificios públicos, edificios privados, condominios, edificios de renta. Por qué no establecer la costumbre de la revisión periódica teniendo en cuenta que en esa ciudad hay más de mil movimientos sísmicos, a veces imperceptibles, cada año. Viven arriban de una gelatina. Cinna Lomnitz, ingeniero alemán ya fallecido, especialista en cuestiones de geofísica y mecánica de suelos, un genio reconocido en todo el mundo, una persona muy confiable para todos estos temas; alguna vez leí en la revista Nexos una declaración que decía: “México no está asentado en una zona de riesgo sísmico, ¡está asentado en una zona de certeza sísmica!”. Y ahora se está confirmando la certeza. Se tardaron 32 años en volverse a acordar que están expuestos a que eso les vuelva a pasar mañana. Otra cosa que dijo Cinna Lomnitz fue que los edificios que se cayeron estaban calculados, estaban bien calculados, pero no estaban calculados para un terremoto una décima más arriba de lo que los calcularon, porque los calcularon por abajo del 7 y el terremoto del 85 fue de 8 grados, entonces muy pocos resistieron.

Hoy, ya que se hizo este notable esfuerzo en el que participó la sociedad civil y tantos voluntarios, ¿Por qué no organizar, ya que es tanto el entusiasmo de la sociedad civil, que esa sociedad civil colabore con los ingenieros, con los estudiantes de ingeniería, con sus maestros, que ayuden en brigadas para ir haciendo las inspecciones, no digo que los estudiantes hagan las inspecciones, porque no están todavía capacitados, pero ellos pueden codificar los resultados, pueden colaborar de alguna manera. Si de veras quieren aprovechar la solidaridad deben aprovecharla después de que ya se hayan repartido los víveres, el agua, y los medicamentos, en una labor constante, persistente. ¿Por qué los estudiantes no hacen su servicio social en ese tipo de terreno de inspección, de colaboración, para que sepan que están viviendo en una ciudad en donde no se les van a caer los techos encima, en un futuro? Es una idea. Lo mismo que los notarios exijan un certificado de estabilidad física de las fincas que están escriturando.

Y para que se dé usted una idea de las edificaciones que se dañaron, tenemos el dato que dio el Vocal Ejecutivo del Fovissste, Luis Antonio Godina, que dijo que han recibido 5,516 reportes de viviendas afectadas en mayor o menor grado por los sismos del pasado 19 de septiembre y detalla que 3,675 son de daño parcial habitable, 157 de daño parcial no habitable, 1,636 no han sido clasificados y 48 son pérdida total. Lo anterior nos da una idea de la magnitud del desastre.