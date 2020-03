Thomas Edward Patrick Brady Jr. es el nombre de uno de los jugadores más importantes que ha tenido el deporte de los Estados Unidos, el famoso número 12 de los Patriots por los últimos 20 años no siempre fue catalogado como un prodigio, de hecho, su elección en el draft es uno de los momentos más curiosos en la historia de la NFL. A diferencia de muchos otros jugadores Brady llegó con perfil bajo al draft del 2000 e incluso muchos se burlaron de su físico y de su manera de desempeñarse en el emparrillado ya que no mostraba muchas aptitudes sobre todo al momento de correr, es por ello que fue seleccionado hasta la sexta ronda siendo el pick 199 del draft, es decir que en 198 ocasiones los equipos dejaron ir la oportunidad de tenerlo en sus filas.

La historia comenzó en la temporada 2001 cuando en el segundo partido de la temporada el entonces mariscal de campo Drew Bledsoe salió lesionado del juego dejándole su lugar al joven Brady que de inmediato tuvo impacto en la ofensiva de su equipo con una precisión impresionante. Tras su primer encuentro inició 14 encuentros siendo su primera campaña ya como jugador titular consiguiendo un récord de 11-3 que lo llevó a la postemporada; más allá de mostrar su poca experiencia, mostró su hambre de triunfo al llevar a los Pats al Super Bowl XXXVI consiguiendo su primer anillo de Super Bowl venciendo 20-17 a los Rams y por si fuera poco fue el MVP del partido comenzando lo que sería una dinastía.

Fue unos años más tarde cuando la leyenda se fue conformando con el bicampeonato de las temporadas 2003 y 2004 ambas con marca de 14-2 mostrando un nivel impresionante para luego llevar a los Pats al juego grande en ambas campañas. Brady nuevamente se acrecentó levantándose como el MVP de ambos partidos venciendo a Carolina 32-29 y a Filadelfia 24-21 respectivamente consiguiendo tres anillos en tan sólo unas cuantas temporadas. A partir de ahí los Patriots junto con Brady se volverían el rival a vencer que todo el mundo quería evitar en su camino. En la campaña 2007 Brady tuvo su mejor campaña en cuanto a pases de anotación con 50 y fue parte del perfecto equipo que culminó la temporada con marca de 16-0, los Giants impidieron que la campaña fuera perfecta al vencerlos en el Super Bowl evitando que New England culminara invicto ese año. Otro Super Bowl perdido ante los Giants evitaría su cuarto anillo.

Pasaron varios años para que Brady volviera a levantar un Lombardi ya que fue hasta la campaña 2014 cuando en el Super Bowl XLIX con una intercepción de último segundo en la yarda uno los Pats vencieron a Seattle 28-24 para sumar el cuarto anillo de campeonato. Solamente pasaron un par de años para que en la campaña del 2016 sucediera el milagro más grande en un juego grande luego de que los Patriots remontarán una desventaja que iba 28-3 al medio tiempo con un Brady glorioso que fue el MVP del Super Bowl LI que terminó con su quinto anillo gracias a la victoria 34-28 sobre Atlanta en tiempo extra. La historia se completaría en la campaña del 2018 cuando en un juego discreto por su parte y muy defensivo New England ganó 13-3 sobre los Rams firmando el sexto anillo para el legendario 12. Con más de 74 mil yardas por aire, más de 500 pases de anotación y más de 200 victorias de campaña regular en 20 años, el legado de Brady será eterno para el equipo que lo vio nacer y ahora sufre su despedida. Todo parece indicar que hoy será oficial su llegada a los Buccaners de Tampa Bay.