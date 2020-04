Un generoso respiro

Laura Elena Rivera Manzanares El Heraldo

El Hospital Hidalgo cuenta ya con un compresor que permitirá que los respiradores utilizados para pacientes con COVID-19 puedan funcionar sin límite suministrando la mezcla de aire y oxígeno, esto en caso de ser necesario el uso de más pulmones artificiales si aumentaran los hospitalizados afectados por coronavirus.

Ese compresor fue facilitado en comodato por la empresa local que lo creó, Maindsteel, teniendo a la cabeza de esta idea al presidente del Grupo MAEN, Cuitláhuac Pérez Cerros, quien explicó que a partir de ese compresor podrán operar más respiradores en caso de ser necesario.

En entrevista con El Heraldo, subrayó que si bien no lucen como las mascarillas, no son tan visibles como los ventiladores, ni tan perfectos como los trajes de protección, es una tecnología de Maindsteel que apoyará a salvar vidas a pacientes con coronavirus.

Esto es parte de la aportación que la empresa que encabeza puede hacer al sector salud y explicó que “así se tengan 10 mil respiradores o ventiladores para los pacientes, no se tendría la mezcla de aire y oxígeno suficiente para satisfacer la necesidad médica, y eso es en lo que apoyaría esta compresora”.

Aunado a lo anterior, Pérez Cerros adelantó que en breve también pondrá a disposición del sector salud, el primer respirador artificial desarrollado en su Centro de Investigación Tecnológica y se enfocará a la fabricación de túneles sanitizantes con especificaciones especiales para la desinfección del personal médico y ciudadanía en general.

De la misma manera, el líder del Grupo Maen y presidente de Maindsteel Aguascalientes expresó que por Aguascalientes y México también pondrá a disposición por el tiempo que sea necesario, a los profesionales investigadores que son parte de esta empresa, para que con sus conocimientos tecnológicos puedan dar respuesta inmediata a las necesidades del sector salud contra la lucha y erradicación del COVID-19.

Puntualizó que la situación de emergencia sanitaria obliga a la solidaridad empresarial ahora que la población lo necesita, y en este caso Maindsteel ha decidido cumplir con esa responsabilidad al redireccionar su capacidad productiva y poner la tecnología generada por esta industria, a disposición del sector salud en Aguascalientes.

Finalmente, el CEO de Maindsteel explicó que el compresor de aire con alta eficiencia, permitirá respaldar al Hospital Hidalgo en su sistema que alimenta la mezcla de aire y oxígeno a todo el nosocomio. De esta forma es como se suma esta industria a la campaña oficial #TodosPorAguascalientes.