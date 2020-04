José de Jesús López de Lara

La tragedia se ensañó con una conocida familia del poblado de El Taray, Aguascalientes.

Apenas en el mes de febrero pasado, murió uno de sus integrantes identificado como Guadalupe, de 65 años, al ahogarse en la presa de “El Taray” mientras se encontraba pescando.

El pasado jueves por la noche falleció otro de los hermanos en un accidente automovilístico.

Fue identificado como Abel, de 64 años, quien vivía en la ciudad de Aguascalientes.

Los trágicos hechos se registraron el jueves a las 23:08 horas, en la carretera federal No. 71 Aguascalientes-Villa Hidalgo, Jalisco, casi entronque con la carretera estatal No. 2 que conduce al poblado de Tanque de Los Jiménez.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, la víctima se había trasladado el jueves por la mañana a visitar a sus familiares que viven en el poblado de El Taray.

En ese lugar estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y ya por la noche decidió regresar a su domicilio a la ciudad de Aguascalientes, a pesar de que sus familiares querían que se quedara a dormir con ellos ya que lo notaron que no estaba en condiciones de conducir.

A pesar de ello Abel abordó su vehículo Nissan Tsuru, modelo 1999, color blanco y placas de circulación ACS-626-A de Aguascalientes y se retiró. Sin embargo, mientras se desplazaba de sur a norte por la carretera federal No. 71, invadió el carril de circulación contrario y se impactó frontalmente contra un automóvil Nissan Sentra, color rojo y placas de circulación ABK-731-D de Aguascalientes, en el cual viajaban tres mujeres que resultaron heridas.

Al lugar del accidente arribaron policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, además de la ambulancia JAL-601 de Cruz Roja de Villa Hidalgo, Jalisco y la ambulancia ECO-338 del ISSEA de Aguascalientes.

Las tres mujeres lesionadas fueron valoradas en el mismo lugar de los hechos, sin que afortunadamente ameritaran su traslado ca algún nosocomio. Fueron identificadas como Silvia, de 25 años, quien era la conductora; así como Sonia Lizbeth, de 19 años y una adolescente, de 17 años.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, acudieron al lugar de los hechos los agentes del Grupo Homicidios de la PDI; personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales.