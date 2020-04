José de Jesús López de Lara.

Un choque frontal entre dos automóviles se registró el martes por la mañana en la carretera federal No. 25 Aguascalientes-Loreto, Zacatecas, en el tramo entre los poblados de Jaltomate y Santa María de Gallardo. El saldo fatal fue de dos personas muertas y cuatro heridas, además de cuantiosos daños materiales.

Los trágicos hechos se registraron al filo de las 07:50 de la mañana, casi llegando al poblado de Santa María de Gallardo.

Hasta el lugar del accidente arribaron policías preventivos del Destacamento “Terán Norte” y del Grupo de Operaciones Especiales de la SSPM, quienes intentaron ayudar a las víctimas.

De igual forma arribó la unidad del Grupo de Operaciones Aéreas de la SSPM, cuyos paramédicos procedieron a atender a las personas que iban en el interior de las dos unidades automotrices involucradas en el accidente.

Lamentablemente, en ese lugar quedó muerto el conductor de un vehículo Nissan Tsuru, modelo 1990, color negro y placas de circulación del estado de Aguascalientes, identificado como Juan Carlos, de 35 años.

Asimismo, en el interior de la unidad automotriz se encontraban otras cinco personas heridas, las cuales fueron identificadas como Germán, de 23 años; Armando, de 25 años; Luis Antonio, de 18 años y Montserrat, de 20 años, quienes en ambulancias del ISSEA y de la Coordinación Municipal de Protección Civil fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Hidalgo, HGZ No. 3 del IMSS en Jesús María y al Hospital Tercer Milenio.

Mientras tanto, en otro vehículo Nissan Tsuru, color gris y placas de circulación de Aguascalientes, quedó prensado el conductor identificado como Juan Ernesto, de 38 años. Para realizar las labores de rescate, acudieron unidades de Bomberos Estatales, quienes utilizaron el equipó hidráulico para poder liberarlo.

Debido a que se encontraba en estado crítico, fue trasladado de inmediato en la ambulancia ECO-338 del ISSEA a recibir atención médica al HGZ No. 3 del IMSS, donde finalmente murió minutos después al caer en paro cardiorrespiratorio, del cual no lo pudieron sacar los paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas de la SSPM de Aguascalientes y dos enfermeros del mismo nosocomio, a pesar de realizarle maniobras de RCP durante 15 minutos.

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes se hicieron cargo, además de agentes del Grupo Homicidios de la PME, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales.

De acuerdo a las investigaciones realizadas en el lugar de los hechos, se estableció que el vehículo Nissan Tsuru color negro, se desplazaba en sentido de norte a sur por la carretera federal No. 25. En sentido contrario iba el coche Nissan Tsuru, cuando en determinado momento y por causas desconocidas el conductor perdió el control y tras invadir el carril contrario provocó el brutal choque frontal.