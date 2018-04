CDMX.- La decisión del Presidente de Estados Unidos Donald Trump de desplegar entre 2 mil y 4 mil militares de la Guardia Nacional en la frontera con México para combatir la inmigración ilegal, fue condenada en redes sociales por varias personalidades.

@mjfree (Morgan J. Freeman, cineasta)

“Querido México, pido disculpas por el atroz paso que ha tomado nuestro Presidente. Espero que sepas que sus puntos de vista no reflejan los de la mayoría de los estadounidenses, y espero que su pequeño ‘truco del ego’ acabe pronto. Hoy estoy avergonzado de ser estadounidense”.

Dear Mexico,

I apologize for the egregious step taken by our President today. I hope you know his views do not reflect those of the majority of Americans, and I hope his little “ego stunt” will be over soon.

Embarrassed to be an American today.

-MJF

cc: @realDonaldTrump

— Morgan J. Freeman (@mjfree) 4 de abril de 2018