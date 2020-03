MONTERREY, N.L.-La oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles envió una orden de aprehensión a la prisión de Nueva York para detener a Harvey Weinstein, el cual es el primer paso para realizar el segundo juicio por violación y agresión sexual contra el ex productor, reportó Variety.

Funcionarios aún están evaluando el caso del ex magnate para determinar en qué lugar debería ser asignado para cumplir su condena de 23 años de cárcel.

Jackie Lacey, fiscal del distrito de Los Ángeles, presentó cuatro cargos en enero contra Weinstein en su primer día de juicio, los cuales incluyen la violación de una actriz italiana y la agresión sexual a una mujer en febrero del 2013; podría enfrentar una sentencia adicional de hasta 28 años de prisión.

El ex empresario ya fue notificado con la orden de aprehensión, y por ahora el paso que sigue para los fiscales de Los Ángeles es acudir a un juez de ese estado para obtener la aprobación de una solicitud de extradición. (Staff/Agencia Reforma)