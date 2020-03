El presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, anunció la apertura de un Centro de Acopio en apoyo a las personas vulnerables que se vean afectadas en su economía ante la falta de ingresos económicos o por la pérdida de su empleo, con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19, mismo que se ubicará en el Edificio Metropolitano donde se recibirán alimentos no perecederos, medicamentos, así como ropa en buen estado.

Adicionalmente, informó que destinará un fondo especial para ofrecer empleo temporal a quienes lo requieran, así como el apoyo a empleados del Municipio, sobre todo aquellos que son meramente operativos que no podrán detener su trabajo, ante la demanda de servicios públicos que no pueden detenerse aún y con la pandemia del coronavirus.

Arámbula López señaló que en próximos días someterá ante el Cabildo la ampliación por 3 meses más, los descuentos en el pago del impuesto predial. “La idea es que se pueda continuar el 5% de descuento hasta junio, que sería abril, mayo y junio, para todos aquellos que no han pagado su predial y sus licencias. No vamos a aplicar recargos, esto se cancela”.