Ante la mirada de su hija, una mujer murió mientras caminaba por calles de la zona Centro del municipio de Jesús María.

La víctima fue identificada como Regina, de 50 años, quien tenía antecedentes de hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica y obesidad mórbida, por lo que se presume que fueron esas enfermedades lo que le causaron la muerte.

Los hechos se registraron el lunes a las 15:58 horas, cuando en el servicio de emergencias 911 se reportó que en la calle Julio Cadena y casi esquina con la calle Morelos, en la zona Centro del municipio de Jesús María, se encontraba una mujer tirada en la banqueta luego de que repentinamente se había desmayado.

Hasta el lugar de los hechos llegaron policías preventivos de Jesús María del Grupo Ciclopolicías, además de la ambulancia ECO-333 del ISSEA. Cuando los paramédicos procedieron a brindarle la atención pre-hospitalaria, se percataron que la mujer no respondía a ningún estímulo.

Por tal motivo le realizaron maniobras de reanimación cardio pulmonar, pero luego de varios minutos no lograron estabilizarla y momentos después la declararon clínicamente muerta.

Cabe destacar que en ese lugar se encontraba la hija de la ahora occisa, una joven de 19 años quien comentó que iba caminando en compañía de su mamá Regina, cuando repentinamente se desvaneció ante su mirada. En ese momento pasaba por el lugar un médico cirujano particular, quien le brindó apoyo pero la mujer no reaccionó a ningún estímulo.

Tras conocerse los antecedentes clínicos de la mujer se determinó que su muerte fue por enfermedad. Al lugar de los hechos arribaron agentes del Grupo Homicidios de la Policía Investigadora, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales quien dio la fe ministerial del cadáver.