La Condusef plantea siete razones para no confiar en las tandas, uno de los modelos de ahorro más populares en México, pero que no es la mejor opción, pues aunque sea un familiar o persona conocida por años quien invita a participar, nunca se está exento de un fraude y al final quedarse sin su dinero.

El titular de la Unidad de Atención a Usuarios de Servicios Financieros, Ignacio Villanueva Chávez, señaló que en la oficina, en el edificio o con los vecinos nunca falta quién organice una tanda e invite a participar a sus compañeros, amigos, familiares y conocidos.

Los motivos para no confiar el dinero en una tanda son, primero, que se puede devaluar, pues si incrementan los precios durante el tiempo que esté en la tanda, al final se habrá depreciado.

Puede ser que simplemente un día no se reciban noticias de quien organiza la tanda y que ya haya puesto “pies en polvorosa” con el dinero. Con la tanda no se obtienen rendimientos de tu dinero, es sólo ahorro puesto en otras manos.

“Además, quien organice puede decir que no te va a poder entregar tu dinero porque a un familiar le pasó algo y ya no pudo completar, pero en cuanto tenga lo hará. Sin embargo, ahora se tendrá que esperar, a ver si le pagan. En cambio si tú incumples en los pagos, inmediatamente comenzarán los cobros y los reclamos”.

Los números no te favorecen si no eres muy amiga o amigo de quien organiza, por lo que te mandan hasta el final de los participantes, de esta manera pueden “jinetear” tu dinero.

Recalcó que las tandas no tienen un respaldo legal, algunas personas participantes comienzan a incumplir con los pagos y se van saliendo de la tanda y no hay forma de amparar el dinero entregado porque no hay documento firmado.

Es importante que de la manera en la que se decida ahorrar, ya sea por este modo o de manera formal en un banco, siempre estar al tanto de su dinero y la manera en cómo lo manejan.

Finalmente, recordó que al hacerlo en instituciones financieras reconocidas, la Condusef puede orientar al usuario y defender sus derechos ante alguna queja que se tenga.