Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Cuatro gobernadores de distintos partidos coincidieron ayer en demandar un cambio en el Pacto Fiscal.

Tras acusar maltrato y abuso por parte de la Federación, los Gobernadores de Jalisco, el emecista Enrique Alfaro, de Coahuila, el priista Miguel Riquelme, de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca y el independiente Jaime Rodríguez, de Nuevo León, advirtieron que las entidades que más producen reciben menos aportaciones.

El Mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano (MC), incluso advirtió que, de ignorarse su petición, buscará dejar el convenio, asegurando que hay rutas legales para dejarlo.

«Estoy a favor de que se revise el Pacto Fiscal», dijo Alfaro en conferencia de prensa, «pero si no hay voluntad, ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los Estados, que estamos produciendo riqueza, trabajo y oportunidades para la gente».

El emecista reaccionó a las propuestas lanzadas el miércoles por empresarios jaliscienses y el jueves por el Senador de MC por Nuevo León, Samuel García, de rehacer el pacto ante la falta de reciprocidad de la Federación con los Estados.

Tanto el Senador, que abiertamente pidió al Gobierno de Nuevo León abandonar el convenio fiscal, como los empresarios recalcaron el trato injusto contra las entidades que generan muchos impuestos y reciben poco de esos recursos aportados, lo que se ha evidenciado aún más en la crisis del Covid-19.

«Entiendo la postura de Nuevo León», dijo Alfaro, «(pero) primero habría que mandar un mensaje de voluntad para revisar el Pacto Fiscal, tratando de que no tengamos que romperlo, pero por supuesto que existe la ruta legal para salirnos de ese acuerdo».

«Somos muchos Estados que ya nos cansamos de los abusos de la Federación», afirmó.

Los Gobernadores de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y de Coahuila, el priista Miguel Riquelme, coincidieron también en lo injusto del pacto, que ha sido un tema recurrente en los tres Estados desde hace años.

Los tres Mandatarios, reunidos en Monterrey en su cuarto encuentro interestatal por la emergencia del coronavirus, se pronunciaron por revisar el pacto, pero sin considerar aún dejarlo.

«Está feneciendo y tenemos que ayudarle a bien morir y generar un nuevo Pacto Fiscal», dijo Rodríguez. «Recibimos migajas y con esas migajas hemos sabido sacar adelante a nuestra región.

«Los tres lo hemos dicho en diferentes foros, no es de ahorita, y no queremos llegar a un tema de aprovechamiento político. Sería un error grave de nosotros en este momento.

«Ahorita nuestra capacidad es dedicada completamente a detener el virus», expresó «El Bronco».

Los tres Gobernadores del Noreste recalcaron la falta de apoyo federal para atender la pandemia y sus restricciones presupuestales.

«En estos tres Estados se genera más del 20 por ciento de los impuestos al Gobierno de la República», señaló García Cabeza de Vaca.

«Tenemos la autoridad moral de pedirle que unamos esfuerzos y recursos para salvar todos los empleos que hoy en día están en riesgo», añadió.

Riquelme subrayó la urgencia de que la Federación apoye con recursos a sus los institutos de salud.