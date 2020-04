Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que empresarios como Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea expresaron su apoyo al plan de Gobierno en una conversación sostenida ayer.

«Ayer en efecto me reuní con algunos empresarios y sostuvimos un diálogo, una teleconferencia porque algunos están cumpliendo con las recomendaciones de cuidarse, ya son también, en algunos casos, personas mayores, pero están pendientes y están expresando su apoyo al Gobierno, eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos.

«Les hablo de tres que participaron: Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea, entre otros, es un grupo que se denomina Grupo México o Ciudad de México y les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo, esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas», señaló en conferencia matutina.

El Mandatario dijo que en la conversación agradeció a los empresarios por no despedir a ningún trabajador durante la contingencia y que, incluso, plantearon ayudar a sus proveedores con pagos adelantados.

«La conversación fue para agradecerles, porque estos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa, incluso ofrecieron, y esto es importante, que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible adelantarles pagos, eso fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron», refirió.

López Obrador agregó que hoy sostendrá una reunión con empresarios de Monterrey y descartó una ruptura con la Iniciativa Privada.

«Los vamos a ir convenciendo poco a poco de que no se aplicarán las medidas de antes de rescate, de privilegios fiscales, de aumento de precios, de congelamiento de salarios, despido de trabajadores, no, ya eso quedó atrás, eso ya se fue la historia en el caso de México, al basurero de la historia, eso no sirvió», consideró el Presidente.