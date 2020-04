Estephany de la Cruz Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- A pesar de ser necesario tener un ahorro económico para emergencias seis de 10 mexicanos no lo tienen, según una encuesta realizada por la fintech tapatía Yotepresto.com.

El 24 por ciento de los encuestados respondió que la principal razón para no tenerlo es por no contar con el hábito del ahorro, el 21 señaló la falta de disciplina, el 17 por tener ingresos bajos, mientras el 16 por ciento dijo no considerarlo importante.

«Debería ser el primer objetivo financiero de todo aquel que comienza a trabajar, crear un colchón que le permita hacer frente a cualquier eventualidad, ya sea un problema de salud, desempleo u otro. Sin embargo, la cultura del ahorro en nuestro país es sumamente baja y las personas no son conscientes de que deben guardar dinero para una emergencia», señaló Rubén Chávez, CEO de la plataforma.

No tener un fondo de ahorro para emergencias obliga a las personas a endeudarse a la menor eventualidad, lo que provoca mayor estrés por la salud financiera, sobre todo en tiempos de crisis, como los que se viven actualmente por el Covid-19, agregó Chávez.

También el 37 por ciento respondió que en caso de que se le presente una emergencia, pediría dinero a sus amigos o familiares; mientras que otro 37 por ciento solicitaría un préstamo con una institución financiera, y el 26 por ciento restante utilizaría otro ahorro que tiene.

«Cuando tú pides un préstamo en una emergencia, necesitas que sea inmediato y eso juega en tu contra, porque terminas aceptando condiciones que no son favorables para ti (…) Por esto, precisamente, es que tener un fondo de ahorro para esto es más que recomendable», añadió.

Chávez dijo que este momento que las personas se quedan en casa es más fácil eliminar gastos innecesarios y ahorrar el dinero que no se desembolsa.

La encuesta se hizo 500 personas que residen en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.