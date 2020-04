Gabriela Villegas Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- En la batalla contra el coronavirus, México va por el mismo camino que Italia, España y Estados Unidos, considerados epicentros de esta enfermedad, con crecimientos exponenciales de casos y altos índices de mortalidad.

Guillermo Torre Amione, director del TecSalud, advirtió ayer sobre el inminente colapso del sector salud nacional ante la baja cantidad de pruebas para diagnosticar, la limitada capacidad hospitalaria y las enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad e hipertensión que padece gran parte de los mexicanos.

En una videoconferencia convocada ayer por Consejo Coordinador Empresarial (CCE) donde expuso su plan estratégico para contener la pandemia en el País, Torre Amione explicó, de forma clara y contundente, el panorama crítico al que se enfrenta México.

«La curva ascendente de muertes se está comportando similar a lo que estamos observando hoy en Italia, España o Estados Unidos.

«Lo que nos pone en una situación, yo no diría catastrófica, simplemente en un escenario en donde la capacidad instalada –tanto de recursos hospitalarios, de camas y ventiladores– se vuelve altamente insuficiente», alertó.

Con un modelo de proyección desarrollado por académicos y especialistas de la UNAM y del Tec Salud, explicó que el País enfrentará el Covid-19 con carencias en el sistema público de salud y desatención al sector médico, primera línea en la batalla.

Detalló que han sido las muertes por Covid-19 las que han trazado la ruta de la pandemia en el País, ya que las pruebas aplicadas son pocas y, por lo tanto, los casos confirmados no estarán aportando información suficiente.

Según las cifras de la Secretaría de Salud federal, las muertes se duplican cada cuatro días en México, mientras que los nuevos casos por coronavirus se duplican cada siete días.

«Hacemos tres pruebas por cada 100 mil (personas) y nos pone en escenarios similares a países de Centroamérica», expuso Torre Amione.

«(Y nos pone) lejos de países como Corea, que está haciendo 800 por cada 100 mil habitantes, y eso le ha permitido a Corea contener el número de casos haciendo un aislamiento estratégico, manteniendo la economía a una mayor velocidad».

Si bien México es considerado de población joven en comparación con los países europeos, señaló, esto no lo salvaría de la letalidad del virus si se consideran las enfermedades crónicas que padece una buena parte de la población, como diabetes, obesidad, sobrepeso e hipertensión.