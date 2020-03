Diego Martínez Agencia Reforma

CDMX.- La Federación Internacional de Basquetbol (FIBA) ratificó ayer que la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), organismo que rige este deporte en el país, seguirá suspendida por tiempo indefinido.

El pasado 10 de febrero, la FIBA anunció que Ademeba quedaba suspendida «por no cumplir con sus obligaciones como federación nacional», y señalaron en ese momento que evaluarían la situación tricolor el 26 y 27 de marzo.

Con todo y problema mundial del COVID-19, los miembros de la FIBA sesionaron de manera virtual y en su reporte de ayer confirmaron su postura.

El reporte señala que la suspensión se mantiene debido a que Ademeba, liderada por Xóchitl Lagarda y organismo que es respaldado por la Conade -que dirige Ana Gabriela Guevara-, aún no cumple con los requerimientos.

«La suspensión de México aún se mantiene ya que la Federación Nacional (Ademeba) no ha cumplido con los requisitos establecidos en la última reunión del Comité Ejecutivo», informó la Federación Internacional desde la ciudad de Mies, Suiza.

Dicha suspensión deja a las Selecciones Mexicanas, mayor e inferiores en ambas ramas, sin posibilidad de participar en torneos internacionales.

Puntuario

¿Qué es la Ademeba?

-La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) nació en 2008 para llevar las riendas del basquetbol mexicano, y por varios años no contó con el aval de la Conade, el cual recibió hasta principios de 2016.

Incluso sin el aval, la Ademeba funcionaba sin ningún problema y no recibía presupuesto de la Conade. Se encargaban de pagar los gastos de las selecciones, en gran parte por la ayuda de los dueños de los equipos de la LNBP.

Ademeba por años fue solamente reconocida por el Comité Olímpico Mexicano, por el COI y por la FIBA, y con eso podía participar en competencias internacionales en todos los niveles y ramas.